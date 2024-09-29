Asgari ücret zammında çarpıcı detay! Enflasyon farkı bu yıl verilecek mi? İşte 2025 yılı için masadaki zam oranı

29 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:38

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelecek? sorusu araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete bu yıl ikinci bir artışın yapılmadığa dikkat çeken Ekonomist Muhammet Bayram, öngörülerini tgrthaber.com ile paylaştı. İşte yeni asgari ücret ile ilgili merak edilen detaylar…

Ocak ayında asgari ücrete zam​ yapılacak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve işveren, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan yeni asgari ücret aralık ayında başlayan görüşmelerin son bulmasıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Ekonomist ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram ekonomik koşullar ve enflasyon verilerinin göz önünde bulundurularak belirlendiği asgari ücretle ilgili merak edilen tüm soruları tgrthaber.com aracılığı ile yanıtladı. İşte röportajımızın detayları…

“BU YIL ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ARTIŞ​ YAPILMADI”

“2025 yılında asgari ücrette nasıl bir artış bekliyorsunuz? Sizce ne kadar zam yapılmalı?

Malumunuz olduğu üzere 2024 yılında asgari ücrete ikinci bir artış yapılmadı. Ancak gözler sene sonu enflasyon açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılının başında yapılacak asgari ücret artışında. Buna ilişkin iki önemli veri açıklandı. Bu verilerden ilki temmuz ayı enflasyonuydu. Aylık enflasyon %3.23 idi ağustos ayı enflasyonu ise %2.47 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon toplamda %5.78 bir değişime konu etti. Ancak daha açıklanmayan dört aylık daha enflasyon var.

Eğer aylık enflasyon ortalama yüzde 2,5 civarında olursa toplamda son altı ay enflasyon farkı %15 ila yüzde 17,5 arasında değişecektir. Bununla birlikte de hem asgari ücretliye hem de memur ve memur emeklilerine ve diğer emeklilere yapılacak zamlar oransal olarak netleşecek diyebiliriz. Ancak bu dönemde şöyle bir farklılık olacaktır. Ara dönemde bir enflasyon farkı ya da asgari ücrette bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyon göz önünde bulundurulacak diyebiliriz. Çünkü asgari ücretlilerin ve diğer ücretlilerin beklentisi bu yönde.

Asgari ücrete zamlar yapıldığında önceki dönemlerin enflasyon farkı verilmiştir. Bu gelecek dönemde enflasyon farkı verilmedi. Bu dönemde de gelecek dönem enflasyon dikkate alınacak olursa yüzde 40’lar civarında bir enflasyon farkı doğacaktır. Bunun sıkı para politikası duruşu ve enflasyonun etkisi göz önünde bulundurarak %40 civarında mı olacağı yoksa daha fazla bir artış mı olacağı tekrar tartışma konusu olacaktır.

Ancak bir diğer konu da gelecek dönem enflasyonla birlikte artışların yapılması. Bunun için daha erken olduğunu düşünüyorum. Öncelikle enflasyonun tek haneye indirilmesi, tek haneye indikten sonra beklenen ya da hedeflenen enflasyona göre asgari ücrette ve diğer memur emeklilerine artışlar yapılabileceğini düşünüyorum. O yüzden 2024 yılı sonunda 2025 yılı için geçerli olmak üzere yapılacak asgari ücret artışını 2024 yılının toplam enflasyon oranıyla birlikte değerlendirileceğini, 2025’in sonunda yapılacak enflasyon artış asgari ücret artışında yine 2025 yıl enflasyon oranına göre yapılacağını, ancak burada 2025 yıl sonunda %20’lerin altına gerileyen bir enflasyon olacağı için 2026 yılında tek haneli enflasyon görülebileceği için hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon ortalaması alınabilir. Ancak önceki dönem enflasyon farkının yansımasına ilişkin bu dönemde farkın verilmesi gerekiyor. Daha sonraki yıllarda beklenen ya da hedeflenen enflasyona göre artışlar yapılabilir.

“2025 YILI ORTASINDA RAHATLAMA GÖRECEĞİZ”

Ekonomi de hissedilir rahatlama ne zaman olabilir?

Ekonomide beklenen rahatlamayı 2025 yılı ortasıyla birlikte görebileceğiz diyebiliriz. 2025 yılı sonu itibarıyla yapılacak zamlarla birlikte 2026 başı itibari ile bir rahatlama olacaktır. Bu yıl itibari ile de alım gücünün daha fazla artmış olduğunu görebileceğiz.

“ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI HİÇBİR ZAMAN İŞSİZLİĞİ TETİKLEMEMİŞTİR”

Asgari ücretin artmasıyla birlikte gelecek yıl işsizlik oranında nasıl bir değişim olur?

Asgari ücretin artması hiçbir dönemde gözle görülür bir şekilde işsizliği tetiklememiştir. O yüzden asgari ücret artışlarının işsizlikle bir bağlantısının olmadığını düşünüyorum. Yüksek faiz ortamı ve sıkı para politikası olmasına rağmen %10’lar altında işsizlik oranına sahibiz. Gelecek yıllarda da %5 ila %7 oranında bir işsizlik oranına sahip olacağımızı düşünüyorum.

“ENFLASYONU TETİKLEYECEĞİNİ SANMIYORUM”

Yeni yılda asgari ücretin artırılması enflasyonu daha da tetikleyebilir mi?

Hızlı toparlanan bir ekonomi ve büyüme oranına, ayrıca gerileyen cari açığa ve artan net rezervlere sahibiz. Bu sebeple asgari ücret artışının enflasyonu tetikleyeceğini düşünmüyorum.