Asgari ücret zammında çarpıcı detay! SGK Uzmanı rakam vererek açıkladı! "2024 ocak zammı 17 bin liradan az olacak"

21 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:01

Asgari ücret 205 zammı için nefesler tutuldu. Yılbaşında yeni asgari ücret belli olacak. Komisyonun toplanması için süre ise kısaldı. İşçi, işveren ve devlet masaya oturacak. Hükümetin asgari ücrete yapacağı zam merak konusu oldu. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücret zammında çarpıcı detayı gözler önüne serdi. Ekonomistlerin tahminleri ve yıl sonu enflasyon beklentilerine göre, 2025 için asgari ücretin kaç olacağını açıkladı.

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. 2025 Ocak ayı yaklaşırken ekonominin en önemli gündem maddelerinden olan asgari ücret zammı için İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, kritik açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak edilirken SGK Uzmanı korkutan gerçeği açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ERKEN KONUŞULMAYA BAŞLANDI

İsmail Sevinç'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Son dönemlerde biraz maaş zamları erken konuşulmaya başlandı. Süreç yaklaştı ama yine de 2 ay var. Bu rahatsızlığın sebebi bence ücretlilerin artık belli bir şeyi kaldıramaması. 17.000 ile başladı asgari ücret ama şimdi sene sonuna doğru yüzde 35'lerde birikmiş bir TÜFE var.

Şimdi bunu değerlendirdiğinizde yıl sonunda da neredeyse ise yeni asgari ücret görüşmelerine işçiler 10.000 lira reelle girecek. Yani geçen yıla göre 17 bin değil de 10 bin lira almış gibi girecek. Bunu düzeltmeye çalışacaklar.

Onun için de Türk- İşin açıklamaları vardı. Bu yüzden süreç biraz erken başladı. Erken başlayınca ve insanlar konuşmaya başlayınca işletmeler de fiyatları yükseltmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili şu söylenebilir; Şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Sayın Bakanın da açıklamaları vardı. "Tek başına karar vermiyoruz, birlikte karar veriyoruz" şeklinde. Evet tek başına karar verilmiyor, birlikte veriliyor ama burada hükümet kanadının çok etkin olduğunu söylemek lazım. Neden? Çünkü komisyon 15 kişiden oluşuyor. 5 kişisi işçileri temsilen en yüksek işçi sayısına bağlı sendika Türk- İş, işverenleri temsilen de diğer tarafta Türkiye işverenler Sendikası devrede. Devletten de 5 kişi katılıyor.

Şimdi burada tabii asgari ücret tespit komisyonunda aslında asgari ücreti savunacak, esas olarak savunacak kamu tarafı kalıyor. Çünkü aslında TİSK'de ve Türk- İş'de de asgari ücretli az. Türk- İş'de onun için toplantılara asgari ücretli kişilerle katılıyor toplantıya. Bu görüşmeler sonunda ne olacak? Devlet kamu tarafı da belirleyici olacak. Peki, nereye gider asgari ücret? 5 ihtimal var.

ASGARİ ÜCRET 2025 İÇİN 5 İHTİMALLİ SENARYO

1- YÜZDE 17,5 ZAM İHTİMALİ

Gelecek yılın tahmin edilen orta vadeli programda 17,5 TÜFE olacak deniyor. Bu gerçekleşmesi zor görünse de asgari ücret eğer buna göre belirlenirse, hedefler tutarsa ki hedefler çoğu zaman tutmuyor. Bu oranda hesaplarsak 19 bin 975 TL olacak. Bu pek makul görünmüyor yani böyle bir oranda artış makul değil.

2- YÜZDE 30 ZAM İHTİMALİ

Yüzde 30-35 bandı bana son derece makul görünüyor. Bu bantta bir artış olacağını tahmin ediyorum. Bu oranda artışta 22 bin ile 23 binlerin hemen başında bir oranla yani yüzde 30 zam demek 22 bin 102 TL yapıyor.

3- YÜZDE 35 ZAM İHTİMALİ

Yüzde 35 - 36 bandında bir artış da 22bin 952 TL yapıyor. Bu oranlarda bir artış olabilir. Şimdi bir taraftan bu sene gerçekleşen TÜFE'ye bakıyoruz. Yüzde 45'i buluyor. Bir taraftan gelecek yıl da yüzde 17,5 tahmin ediliyor. Bunun ortalaması alınarak böyle bir şey yapılabilir.

4- YÜZDE 40-45 ZAM İHTİMALİ

Asgari ücretli 'Yüzde 45'i ben yaşadım bu sene' diyecek. O zaman yüzde 45 zammı almam lazım diyecek. Aslında bunu almak isteyecek bu da çok doğal. Aslında vatandaşın hak ettiği 25 binin üzerinde bir artış. Hükümet uyguladığı politikalardan dolayı bu enflasyona sebep olur, diyerek vermeyecek. Açlık sınırı da 25 binin üzerine çıktı. 3 ay içinde bu 27 - 28 bin olacak. Yani asgari ücretlinin aslında alması gereken rakam 30.000'e yakın.

Aslında yönetmelik gereği asgari ücret geçinme ücreti olarak geçiyor. Onun için toplantılarda muhakkak TÜİK'in dahil olup ya bu insanlar neyle geçinebilir, fiyatlar nedir bunun da çok doğru hesaplanması gerek.

5- YÜZDE 50 ZAM İHTİMALİ

Eğer yüzde 50 artış olursa 25 bin 503 TL oluyor ücret. Bir de bunlar hesaplanırken aslında 25.000 dediğimizde tek kişi üzerinden hesap bu yani. Oysa insanlar bu rakamlarla bir aile de geçindiriyor. Bunun üzerine çıkması lazım ama tablo şunu gösteriyor ki bunun üzerine çıkma ihtimalini zayıf. 25.000 çıkma ihtimali zayıf gösteriyor.

VATANDAŞ 17 BİNDEN DAHA AZ ALACAK

Yüzde 30-35 bandı zam ile 23'ü görür ve bırakırlar. Bu da geçen yıldan daha az bir refah anlamına geliyor. 17 binden daha az anlamına geliyor. Çünkü 17.000 düşünün ocakta aldı. Şimdi o 10.000 liraya düştü. Burada da böyle bir durum var. Bekleyip göreceğiz. Ama şimdiden konuşulmaya başlandı.

25 binler telaffuz edilse de bence çok zor."