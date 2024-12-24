Asgari ücret zammı için çarpıcı formül! Özgür Erdursun tek tek hesapladı: Net rakam verdi

24 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:32

Asgari ücret zammıyla ilgili bekleyiş devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamada 4. toplantının Perşembe ya da Cuma günü yapılacağını ve ardından yeni ücretin duyurulacağını belirtti. TÜRK-İŞ, 2025 yılı için asgari ücret talebini 29.583 TL olarak duyurmuştu. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda gözler karar tarihine çevrilmiş durumda. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise zam oranıyla ilgili dikkat çeken tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği 2025 asgari ücretzammı​ için geri sayım başladı. Enflasyonun yükselişi ve alım gücündeki düşüşle birlikte bu karar, yalnızca bir maaş zammı değil, tüm toplumun yaşamını idame ettirmeye çalıştığı ücret olarak karşımıza çıkıyor. Hükümetin, işçi talepleri ile işverenlerin endişeleri arasında nasıl bir denge kuracağı merak konusu oldu.

4.TOPLANTI NE ZAMAN?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, asgari ücret​ zammına dair net bir bilgi paylaşmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili dördüncü toplantının Perşembe ya da Cuma günü yapılacağını ve ardından yeni ücretin duyurulacağını belirtti.

TÜRK-İŞ’İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 29.583 TL

Görüşmelerde TÜRK-İŞ, yüzde 45 enflasyon​ oranı ve yüzde 20 refah payını baz alarak toplamda yüzde 74’lük bir artışla asgari ücretin 29.583 TL olmasını talep etti. Ancak işveren tarafını temsil eden MÜSİAD, bu kadar yüksek bir artışa sıcak bakmayarak yalnızca yüzde 25’lik bir zammı destekleyeceklerini ifade etti. Ekonomi yönetimi ise orta yol arayışında. Kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yüzde 30-35 arasında bir artışın ekonomik dengeyi koruyacağını savunduğu belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DOKUNUŞU: YÜZDE 35’LIK ZAM

SGK uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın refah payı eklemesiyle zammın yüzde 35 civarında olacağını öngörüyor. Erdursun, "Hükümet, yüksek enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi zorlamadan en yüksek seviyede bir artış planlıyor. Bu da zammın yüzde 35 bandında tutulmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 46,5 ARTIŞ GEREKİYOR

2024’te belirlenen net asgari ücret 17.002 TL’ydi. Erdursun’un hesaplamalarına göre, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları doğrultusunda alım gücünün korunması için yeni asgari ücretin en az 24.904 TL olması gerekiyor. Bu da yüzde 46,5’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak hükümetin bu seviyeye çıkması beklenmiyor. Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların değil, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da dolaylı olarak etkileyecek. Yılın son günlerinde, Türkiye’nin gözü asgari ücret zammına odaklanmış durumda.

2025 BRÜT-NET ASGARİ ÜCRET OLASI ZAM TABLOLARI

YÜZDE 25 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 25.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.500 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 250 TL

Kesintiler Toplamı: 3.750

Net Asgari Ücret: 21.252 TL

YÜZDE 30 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 26.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.640 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 260 TL

Kesintiler Toplamı: 3.900 TL

Net Asgari Ücret: 22.102 TL

YÜZDE 35 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 27.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.780 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 270 TL

Kesintiler Toplamı: 4.050 TL

Net Asgari Ücret: 22.952 TL

YÜZDE 40 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 28.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.920 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 280 TL

Kesintiler Toplamı: 4.200 TL

Net Asgari Ücret: 23.802 TL

YÜZDE 45 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 29.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 4.060 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 290 TL

Kesintiler Toplamı: 4.350 TL

Net Asgari Ücret: 24.652 TL