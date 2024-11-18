Asgari ücret zammında sürpriz beklentisi güçlendi! O detay çalışanlara umut oldu: İşte maaşlar için işaret edilen rakam

18 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:32

Milyonlar asgari ücret 2025 zammı için nefesini tuttu. Yeni yılda yeni maaşlar birçok vatandaşa umut olacak. Merkez Bankası yılın sonlarına doğru enflasyona dair beklentilerini yukarı çekti. Yeni asgari ücret için de beklentiler arttı. Birçok kalem ve ödemeyi de değiştirecek temel ücret için asgari ücret tespit komisyonun toplanacağı tarih de belli oldu. Aralık ayı enflasyon oranının gelmesiyle birlikte asgari ücret, memur, emekli, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı gibi birçok ödemelerde tablo netleşecek.

Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. 2025 yılına girerken hayatımızda pek çok şey değişecek. Onlardan biri de milyonları ilgilendiren asgari ücret​ olacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. En net şekilde 2025 asgari ücret zam oranı belli olacak. Komisyondan vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi için de bir rakam ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Peki bu noktada tahminler ne, kulislerde ne gibi söylemler var? İşte olası hesaplamalar.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Asgari ücret zammıyla ilgili son durum, on binlerce işçi ve asgari ücretli çalışanlar tarafından araştırılmaya başladı. Asgari ücret zammı​ aralık ayında yapılacak görüşmelerle netleşecek.

Brüt 20.003 TL, net 17.002 TL olan mevcut asgari ücret, yeni yılda enflasyon​ oranlarına göre zamlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon​ toplantısının aralık ayının ilk haftasında yapılacağını ifade etti. İlgili toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik heyet, asgari ücret zammını belirleyecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanacak. Çalışanlar, ilk zamlı maaşlarını 1 Şubat 2025’te alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2025?

Gerçekleşen enflasyon farkı göz önüne alınırsa asgari ücret zam pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise henüz net değil. Orta yol formülü ise şu an güçlü senaryo.

ORTA YOL FORMÜLÜ YÜZDE 30'U İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 için hedeflenen enflasyon ise yüzde 21. Bu iki oranın ortalaması alınarak bir zam yapılması kararlaştırılsa asgari ücretli bu yıl sonunda maaşlarına ancak yüzde 30 oranında zam alabilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında daha yüksek bir rakam olduğu ve sürpriz bir artış olabileceği öne sürüldü. +5 puanlık bir katkı gündeme geldi. Bu puan eklenince asgari ücret zammında beklenti yüzde 35'e kadar çıktı.

İşte 2025 tahminleri: