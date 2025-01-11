Asgari ücret zammının ardından patronların istediği zam oranı belli oldu! Yüzde 30 resmen az geldi

11 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:54

Asgari ücret zammı yüzde 30 zamla 2025 yılında 22 bin 104 liraya yükseldi. 2025 yılında özel sektörde zamların ne kadar olacağı ise merak konusu. Çalışanın gözü patronların vereceği kararda. İşveren ve çalışanlar için iş aracılığı yapan Eleman.net yayımladığı son anketinde işverenlerin istediği zam oranını gözler önüne serdi.

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İşletmeler, maaş artışı için bütçeleme hazırlıklarını sürdürüyor. Ekonomistler, özel sektördeki maaş zam oranlarının en az yüzde 30, en fazla yüzde 50 arasında olacağını ifade ederken çalışanların gözü patronların ağzından çıkacak kararda.

ÖZEL SEKTÖR NE KADAR ZAM YAPACAK?

Eleman.net’in işverenlerle yaptığı ankete göre, 2025 yılında patronların istediği zam oranı belli oldu. Bu yıl yüzde 44’lük enflasyona karşın yüzde 30 oranında asgari ücret zammı yapıldı. Ancak ankete göre yüzde 30 patronlara az geldi.

YÜZDE 30 ZAM İŞVERENLERE AZ GELDİ

Eleman.net, maaş zamlarına yönelik yaptığı anket çalışmasında çarpıcı sonuçları gözler önüne serdi. Sonuçlara göre işverenlerin yarıya yakınının çalışanlarına asgari ücretin zam oranından daha fazla artış yapmayı düşündüğü ifade edildi.

Anket sonuçlarında;

işverenlerin yüzde 61’i 22 bin 104 TL olan 2025 yılı asgari ücretinden memnun olmadı,

işverenlerin yüzde 43’ü asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam oranından daha fazla çalışanlarının maaşlarını artırmayı düşündü.

“Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?” sorusuna;

katılımcıların yüzde 39’u “Evet”,

yüzde 61’i “Hayır” cevabını verdi.

katılımcılarının yüzde 64’ü 1-10 arası,

yüzde 34’ü 10-30 arası,

yüzde 10’unu 30-50 arası,

yüzde 12’si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini ifade etti.

“Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna;

yüzde 43'ü olumlu,

yüzde 32'si olumsuz cevap verdi.

yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

“Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?” sorusuna; yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı geldi.