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 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücrete ara zam bilmecesi! Özgür Erdursun 'Yüzde 0 ihtimal' diyerek duyurdu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı için zam oranının değişmesi ve asgari ücrete gelmesi beklenen ara zam ihtimali üzerine öngörüde bulundu. İşte detaylar...

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Asgari ücrete ara zam bilmecesi! Özgür Erdursun 'Yüzde 0 ihtimal' diyerek duyurdu
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 18:00

2025 Kurban Bayramı öncesi emekliler bayram ikramiyesi bekliyor, asgari ücret cephesinde ise ara zam beklentisi var. Asgari ücretin yılbaşında gelen zamdan sonra enflasyon rakamlarının altında kalması üzerine, asgari ücrete bir düzeltme bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili öngörülerde bulundu.

Asgari ücrete ara zam bilmecesi! Özgür Erdursun 'Yüzde 0 ihtimal' diyerek duyurdu

Erdursun, "Enflasyon rakamları 3 Haziran'da yüzde 2,5 gibi bir rakama düşerse yüzde 17- yüzde 18 enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Kamu işçisine verilecek zam oranı aynı zamanda memuru da asgari ücretli çalışanı da ilgilendirecek. Ancak hükümet henüz kendi içinde karar veremiyor. Kendi içinde bu baskı hissediliyor. İşsizlik büyük bir tehlike, hükümetin öyle bir yol bulması gerekiyor ki ayrıca bir maliyet unsuru oluşturmadan ücretler artırılabilsin." dedi.

Asgari ücrete ara zam bilmecesi! Özgür Erdursun 'Yüzde 0 ihtimal' diyerek duyurdu

Asgari ücret artırıldığı zaman esnaf ve işverenin yükünün arttığını ifade eden Erdursun, "Onları da düşünerek ekonomide onların da büyüklüğü yadsınmazsa bir ücret artışı gündeme getirilebilir." dedi.

Asgari ücrete ara zam bilmecesi! Özgür Erdursun 'Yüzde 0 ihtimal' diyerek duyurdu

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Beklenen ara zam ihtimali üzerine değerlendirme sunan Erdursun, "Asgari ücretin artırılma ihtimali şu an 0. Sendika ve muhalefetten büyük bir baskı gelirse bir miktar artabilir. Emekliye de sadece enflasyon farkı verilir." diyerek beklentilerin karşılık bulamayacağını vurguladı.

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