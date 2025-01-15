Asgari ücrete ara zam, emekliye refah payı gelecek mi? Emin Yılmaz TGRT Haber'e açıkladı

15 Ocak 2025 12:13 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:31

Asgari ücret zammı 2025 belli oldu. Yeni yılda milyonlarca asgari ücretliye uygulanacak. Ancak enflasyon altında baskılanan çalışanların gözleri temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrette ara zam beklentileri yükseldi. Emekliler ise refah payı bekliyor. SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri için ekonomi yönetiminin alacağı kararlar heyecanla takip ediliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz TGRT Haber canlı yayınında Asgari ücrete ara zam, emekliye refah payı gelecek mi, sorusuna en net cevabı verdi.

Emekliler​ refah payı için gözlerini Meclis​'e çevirmişken çalışanlar ise temmuz ayında asgari ücrete zam​ bekliyor. TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam gerçekleşti. Ancak ücretlerde artış vatandaşlarda iyileştirme beklentilerini büyüttü. SGK uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücretli çalışana iyi haber verirken emekliye kötü haber verdi.

ASGARİ ÜCRET​ GEÇMİŞ YILLARDA KAÇ DEFA ZAMLANDI?

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Asgari ücretin kronolojisine bakmak lazım. Asgari ücretin kronolojisinde 1998-99 yıllarında asgari ücrete 3 defa zam gelmiş. 2000 ile 2016 yılları arasında 2 defa, 2017 ile 2021 yılları arasında 1 defa, 2021'den 24'e kadar 2 defa. Geçtiğimiz yıl keza 1 defa oldu. Şu anda da 1 defa üzerinden planlandı. Fakat bununla ilgili Sayın Bakan'ın açıklamasında dipnotlar vardı. O dipnotlara dikkat kesildiğiniz zaman gerek hasıl olursa ikinci bir defa ara dönemde tekrardan komisyonu toplayıp asgari ücreti yeniden belirleyebiliriz, şeklinde bir detay verdi.

Asgari ücret yönetmeliğine bakıldığı zaman ise asgari ücret günlük olarak belirlenir. Ve de asgari ücret komisyondan çıktıktan sonrasında 2 yıl boyunca geçerlidir, der. Dolayısıyla burada Çalışma Bakanlığı bünyesinde işçi sendikası, işveren sendikası bunların herhangi bir talepleri doğrultusunda tekrardan bir araya getirmeye yetkilidir ibaresi var.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELMESİ YÜKSEK İHTİMAL

Yani temmuz ayında tekrardan bir zam olabilir. Nedenine gelirsek. Buradaki olasılığa bakıldığı takdirde %44.38'de yılı kapatmıştık. Dolayısıyla %30'luk bir asgari ücrete fark verildi. Arada kalan %14.38. Bu içinde bulunduğumuz enflasyonla ilgili ama hedef enflasyon​ dediğimiz kıstasla ilgili de oradaki olasılığa da bakmak lazım. Oradaki olasılıkta da 2025 yılı için hedef olan enflasyon %16 ile 26 arasındaki median sayısı olan %21.

YÜZDE 15 İLAVE ASGARİ ÜCRET ZAMMI YAPILABİLİR

Buradaki %21'lik kıstasın Haziran ayına kadar büyük ihtimalle %10 ile %15'lik kısmı geçerli olacak. Haziran ayından sonraki kısasa enflasyon daha da düşerekten hatta hatta bir sonraki yıla %12 oranında hedeflenen bir enflasyon politikası var. Bu sebepten dolayı rakam verecek olursak minimum 14.38 diyebiliriz. Yani kabaca %15 civarında bu rakamı eğer tekrardan bir toplantı olursa bu rakam üzerinden değerlendirileceğini tahmin ediyorum.

EMEKLİYE REFAH PAYI VAR MI?

Diğer bir konu refah payıyla ilgili. Şu an en düşük emeklerimizle alakalı bir iyileştirme yapıldı. Orada 12.500 lira alan yaklaşık olarak 3.710.000 emeklimiz vardı. Bunların da aynı şekilde %15.75'lik enflasyon verisi üzerinden 2024'ün 2. yarısı için çıkan. Direkt oranı kurduğunuz zaman bu rakamı 14.469 liraya yükseldiler. Bunun bir meclis süreci vardı. Bu rakamın dışında herhangi bir refah payı ben maalesef beklemiyorum.

YASAL OLARAK REFAH PAYININ ÖNÜ AÇIK

Ama şu an hala kanunlar nezdinde bunun önü açık. Ne yönde açık? Burada en düşük emekli maaşına %15.75'lik bir farklı 14.469 liralık meclis sürecinden geçmesi lazım. Meclis sürecinde de şu an hali hazırda olan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin içerisine plan bütçeye sunuldu bu. Devamında bunun genel kurula gelecek. Sonrasında imzaya gidecek. Sonrasında resmi gazetede yayınlandığı zaman kesinleşmiş olacak.

Buraya eklenti bir madde şeklinde refah payı kıstası yapılabilir. Yapıldığı takdirde hem en düşük emekli maaşı hem de diğer emeklilerle ilgili kıstasın önü açık. Tabi bu burada takdir yine yüce Meclis'e aittir.

ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINA YETİŞECEK Mİ?

Bunun ocak ayındaki maaşlara yetiştirme kısmıyla ilgili tarafa gelince, SSK emeklilerimiz ayın 17'si ile 25'i arasında alıyor. Bağkur emeklisi ise burada 26 ile 28 tarihleri arasında alıyorlar. Dolayısıyla ilk maaşı ayın 17'sinde yatırılacak SSK emeklerinin. Bugün ayında 15 olduğuna göre önümüzde sadece 2 gün var. Buradaki iki gün içerisinde buradaki Meclis prosedürünün yerine getirilmesi lazım. Şu an bununla ilgili oran biraz uzak gibi duruyor ama yine emeklerimiz bu konuda müsterih olsunlar.

Nedenine gelince emeklerin maaşları içinde bulunduğu ay peşin olarak yatırılıyor. Dolayısıyla ocakta bir kayıp söz konusu olmayacak. Rakamsal ifade ile bakıldığı zaman 12.500 liranın 14.469 lira arasındaki fark tam 1.969 liraya tekabül ediyor. Bununla ilgili ocak farkını kanun teklifi yetişmediği takdirde şubat ayında emeklerimiz 16.438 lira, tabii en düşük emekliler için kastediyorum bu rakamı. Sonraki dönemlerde ise yine 14.469 lira üzerinden alacaklardır. Yani aradaki 1.969 liralık farkı Şubat maaşlarına da ilave edilebilir. Şubat ayında da aynı şekilde ayın 17'sine eşit bir şekilde paylaştırılaraktan sonra alınacağını tahmin ediyorum."