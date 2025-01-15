Merkez Bankası'ndan büyük faiz indirim beklentisi! Ünlü ekonomist uyardı: "Peş peşe gelebilir"

15 Ocak 2025 11:32 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Faiz indirim döngüsünü başlatan Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 23 Ocak tarihinde açıklayacak. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, Fed faiz kararını bekliyor. Nakit akışı için merkez bankalarının aldığı kararlar yatırımcılar açısından kritik önem taşıyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası faiz kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevduat faizleri açısından da beklentilerini paylaştı.

Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başladı. Bu ay da faiz kararı oldukça merakla bekleniyor. Merkez'in bu yıl için 8 toplantı planlaması oldu. Peki, bu toplantıların hepsinde indirim gelir mi? Ekonomist Filiz Eryılmaz, yılın ilk faiz kararı için beklentilerini duyurdu. Eryılmaz, kararın ardından "Bankalar hemen mevduat faizlerini düşürürler ama kredi faizlerini kolay düşürmezler" açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI BU YIL 8 KEZ TOPLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Buna göre, PPK 2025 yılında 8 kez toplanacak.

Merkez Bankası yılın ilk toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde yapacak. PPK, en son Aralık ayında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi.

TGRT Haber TV'ye konuşan ekonomist Filiz Eryılmaz, faiz kararı beklentilerini paylaştı. Açıklamaları şöyle;

MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLACAK?

"Ocak'ta bir 250 baz puan indirim bekliyorum. Hatta Mart'ta da bekliyorum ben bir 250 baz puan. Şimdi piyasa 8 toplantının 8'inde de bekliyor. Neden bekliyor? Çünkü piyasa diyor ki eğer reel positive faiz vererek gideceksek, enflasyon düştükçe, enflasyonun üzerinde 2 puan, 3 puan reel positive faiz vermeye hedefleyen bir merkez bankası olursa, aylık enflasyon tarafı da çok kontrolden çıkmadığı sürece alan tanıyor size. Her toplantıda bir faiz indirim, en azından yılın ilk yarısı. Çünkü Haziran'a geldiğimizde %30-35'lere kadar düşmüş bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Bunun üstüne 2 puan koyun, %35-37. 47,5 olduğuna bakarsak 10 puanlık yılın ilk yarısında indirim için yer var.

Ama Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, biraz beklentileri biraz daha böyle terse çevirmeye çalışıyor. Biz otomatiğe bağlamadık. Her toplantıda bizden faiz indirimi beklemeyin dedi. Şimdi dolayısıyla göreceğiz.

ÖNDEN YÜKLEMELİ BİR FAİZ İNDİRİMİ GELECEK

Kuvvetle muhtemel ben de içeride enflasyon için bir kötü senaryo olmadığı sürece, aylık enflasyona yukarı gidiş olmadığı sürece, en azından yılın ilk yarısında daha önden yüklemeli bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyorum. Ocak-martta bekliyorum. Mart'ta 500 baz puan indirim bekleyenler bile var. Çünkü Mart'a geldiğimizde enflasyon %37'ye inmiş olacak. Piyasa beklentisi bu noktada. %47,5 da faiz olduğunu düşünürseniz çok güçlü. Güçlü dediğimde bazen eleştiri alıyorum ama Merkez Bankası'nın bize açıkladığı veriler üzerinden ben bu hesaplamayı yapıyorum.

Merkez Bankaları genelde 2 ya da 3 puan real positive faiz veriyorlar. Bu cepheden bakarsak güçlü bir real pozitif faiz var. Beklenen enflasyona göre bakarsak elbette hane halkı, şirketlere göre farklı bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Bu ayrı bir tartışma ama Merkez Bankası'nın aksiyon aldığı datalar üzerinden güçlü reel pozitif faiz veriyoruz. Ben bekliyorum Ocak ve Martta.

FED KARARLARI DA BELİRLEYİCİ OLACAK

Tabii FED'in bu kadar şahin olduğu, belki de Amerika'nın hiç faiz indirmediği bir ortamda bizim Merkez Bankası faizleri etkilenir mi? Elbette etkilenir. Çünkü biraz daha rüzgarlar tersten eser ama ağırlıkla bizim iç dinamiklerimize bakarak karar verecek. Ne olur 250 değil de 200 ya da 150 indirir. Ama ağırlıklı bizde işler fena gitmiyorsa bir biçimde indirimlere devam edecek Merkez Bankası beklerim.

MEVDUATTA GETİRİ DEVAM EDECEK

Diğer taraftan da mevduat sahipleri var. Orada da artık faizlerin yavaş yavaş düşmeye başladığı gözlemlendi. Politika faiz indirimi ilk olarak mevduat faizlerine yarar. Bankalar hemen mevduat faizlerini düşürürler ama kredi faizlerini kolay düşürmezler.

Ben yılın ilk altı ayında hala mevduatın hala para piyasası fonunun özellikle TL varlıklarda birinci borçlanma araçlarının cazip getirilere sahip olacağını düşünüyorum. O nedenle varlıklarımızın %40, %50 gibi hele ki riski sevmeyen bir yapımız varsa mevduatla, para piyasası ona ve birinci borçlanma araçlarının da olması gerektiğini düşünüyorum. Orada hala getiri devam edecek 2025'te de. 2024'ün 2. yarısındaki kadar güçlü olmasa da."