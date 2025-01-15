Sıfır faizli kredi üst sınırı değişti! 55 bin TL nakit fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar

15 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:56

Bankalar vatandaşlara faizsiz kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Nakite sıkışan ve sıfır faizli kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi haberlerini yakından takip ediyor. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen tüm ayrıntılar...

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar arası rekabet kızıştı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar arası rekabet kızıştı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Son dönemde ekonomik nedenlerden dolayı zorluk yaşayan vatandaşlar​ için bankalar​ arasındaki rekabet hız kazandı. Yeni müşteri kazanma yarışı, özellikle faizsiz kredi kampanyalarına olan ilgiyi artırdı. Faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için avantajlı bir seçenek sunuyor. Bu kapsamda, bankalar tarafından sunulan faizsiz kredi tutarları 55 bin TL’ye kadar yükselmiş durumda.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARINA YOĞUN İLGİ

Bankalar, yeni müşteri çekebilmek için farklı koşullarda cazip faizsiz kredi fırsatları sunmaya başladı. Ancak bu kampanyalar, genellikle bankanın belirlediği özel şartlara göre değişiklik gösteriyor. Kredi limitleri, vade seçenekleri ve başvuru koşulları her bankada farklılık gösterdiğinden, vatandaşların detaylı bir inceleme yapması büyük önem taşıyor.

BAŞVURU SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Faizsiz kredi kullanmayı planlayan vatandaşların, kredi alacakları bankanın şartlarını dikkatlice değerlendirmesi gerekiyor. Bazı kampanyalar sadece belirli bir süre için geçerli olurken, bazıları ise yeni müşterilere özel sunuluyor.

İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

AKBANK

Akbank yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 30.000 TL kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli avans 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli artı para. Banka toplam 55.000 TL para imkanı sunuyor.

GARANTİ BBVA

Garanti Bankası yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 55 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 ay vadeli, 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel, 6 ay vadeli 25.000 TL kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesabı içeriyor. Banka toplam 55.000 TL para imkanı sunuyor.

Kampanya kapsamındaki faizsiz taksitli nakit avans kredi kartı açılışından sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

QNB

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı, %0 faiz oranı ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Banka toplam 45.000 TL para imkanı sunuyor.

TEB BANKASI

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avansı içeriyor. TEB faizsiz toplamda 50 bin TL kredi sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 3 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

ENPARA

Enpara yeni müşterilere özel, faizsiz toplamda 35 bin TL kredi sunuyor. Bu kampanya, 6 aya varan vade ile, 35.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisini içeriyor.