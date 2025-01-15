Taşıt kredisi ve konut kredisi için indirim yolda: Ev ve araba alacaklar bu tarihe dikkat!

15 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:24

Faiz düşüş beklentisi ile gözler taşıt ve konut kredilerine çevrildi. Yüksek faizler nedeniyle krediler uzak durun vatandaş ev ve araba hayalini uzun süredir bekletiyor. Ancak hem taşıt hem konut kredisi faizleri için iyi haber sinyalleri gelmeye başladı. Faiz indirim sürecini başlatan Merkez Bankası, 23 Ocak’taki PPK toplantısından sonra faizlerde indirime giderse konut ve taşıt faizlerinin de yüzde 2,5’in altına gerilemesi bekleniyor. İşte gayrimenkul ve araba hayali kuranlar için o kritik tarihte beklentiler.

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Faizler düşüyor, konut ve taşıt kredileri ulaşılabilir hale geliyor. Ev ve araba alacaklara altın değerinde fırsat müjdesi geldi. Bankalarda şu anda taşıt kredi faizi yüzde 3,89-4,79 arasında değişirken gayrimenkul şirketleri de konut alımlarını canlandırmak için aylık 1,99 faiz oranıyla 48-60 ay vadeli kampanyalar düzenliyor. Ancak bankalarda yüksek faizlere vatandaş yine de mesafeli duruyor. Ama 23 Ocak'ta ev ve araba hayalleri gerçekleşebilir.

TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ İÇİN DÜŞÜŞ MÜJDESİ

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, 23 Ocak’ta ev ve araba hayali kuranlara müjde gelebilir. Merkez Bankası’nın 23 Ocak’taki PPK toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Başlayan faiz indirim sürecinin kredilere de yansıması bekleniyor. 2024’ün ilk faiz kararı 23 Ocak’ta duyurulacak. Gelen indirim kararı ile konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in altına inebileceği öngörüldü.

Faiz indiriminin yanı sıra azama kredi kullanım oranlarının da artırılması gerektiğinin altı çizildi.

EV VE ARABA ALACAKLAR DİKKAT

2025 güncel konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 2,79 ile 4,5 arasında değişirken bankalarda taşıt kredi faizi de yüzde 3,89-4,79 arasında değişiyor.

Yüzde 2,79 olan konut kredisi faizlerinin 23 Ocak sonrası düşüşe geçmesi beklenirken, yüzde 3,89 olan taşıt kredisi faizlerinin ise düşüşünün biraz daha gecikmeli olabileceği aktarıldı. Öte yandan gayrimenkul şirketleri de konut alımlarını canlandırmak için aylık 1,99 faiz oranıyla 48-60 ay vadeli kampanyalar düzenliyor.