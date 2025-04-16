Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. 4-D kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı için ilk teklif masaya gelecek. Gözler bu toplantıda iken Ankara kulislerinden bomba bir bilgi geldi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam olup olmayacağını açıkladı. AK Partili yakın isimden gelen açıklamalar çalışanları yakından ilgilendiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 09:57

AK Parti kulislerinden gelen bilgilerle asgari ücret ara zammının Temmuz ayında yapılması düşünülmüyor. Ekonomi programı kapsamında asgari ücret ara zam yapılması şu an itibariyle planlanmıyor. Ankara'dan kritik kulis geldi.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

TOPLU SÖZLEŞME PAZARLIĞI BAŞLADI

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın Gazeteci Cem Küçük'e yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kamu işçileri için kritik toplu sözleşme süreci bugün itibariyle başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, hükümetle masaya oturacak. Her iki konfederasyon, 2025 yılına ilişkin ortak zam taleplerini Şubat ayında bakanlığa iletmişti. Talepler arasında, en düşük kamu işçisi maaşının 1800 bin TL’ye yükseltilmesi, ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25 zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı yer alıyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika! Kamu işçilerinin zam pazarlığı yarın başlıyor: İlk zam teklifi masaya gelecek

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİ

Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, milyonlarca çalışan için ayrı bir gündem daha var: Asgari ücrete ara zam. Şu anda net bir karar olmamakla birlikte, tüm dikkatler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden gelen bilgiler, beklentilerin aksine umutsuz bir tablo çiziyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

BOMBA KULİS ARA ZAM PLANLANMIYOR

AK Parti kulislerinden önemli bir ismin aktardığına göre, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması şu an için planlanmıyor. Kaynağın ifadesi şöyle:

"Çok olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, hükümetin gündeminde asgari ücrete ara zam yok." Bu yaklaşımın gerekçesi ise hükümetin uygulamakta olduğu ekonomi programı. Parti içindeki değerlendirmelerde, dengeleri bozacak herhangi bir adımın mevcut programla çelişeceği vurgulanıyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

ENFLASYON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,07’ye ulaştı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamları ise merakla bekleniyor.
Son dönemde enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, çalışanların alım gücünü olumsuz etkiliyor. Bu da asgari ücrete ilişkin ara zam beklentisini daha da artırıyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

AK PARTİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI ABARTILIYOR

Parti kulislerinde dikkat çeken başka bir değerlendirme ise şu şekilde: "Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı sanıldığı kadar fazla değil. Bazı işverenler vergiden kaçmak için bankaya asgari ücret yatırıyor ama kalan kısmı elden ödüyor."

Öte yandan tarım ve hayvancılık sektörlerinde 100 bin TL maaşlar konuşulurken, özel sektörde 25-27 bin TL altında çalışan neredeyse kalmadığı da ifade ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELERE KAPI AÇIK

Tüm bu açıklamalara rağmen hükümet cephesinde kapılar tamamen kapanmış değil. Eğer ekonomi iç ya da dış sebeplerle olağanüstü bir gelişme yaşarsa, ara zam konusu yeniden gündeme gelebilir. Ancak şu an itibariyle, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması kesinlikle planlanmıyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

CEM KÜÇÜK DE SON NOKTAYI KOYDU

Konuyla ilgili konuşan Cem Küçük'ün de açıklamaları şöyle;

"Evet, ben de söyleyeyim. Yani Ocak ayında beklentinin çok altında asgari ücret zammı yapan hükümetin ara zam olarak enflasyon bağımında Temmuz'da zam yapmayacaktır. İnsanları beklentiye sokma konusunda da kimse böyle bir beklentiye girmesin. Emekliler ve memurlar enflasyon farkını alır 4-5 aylık. ne kadarsa. Özel sektörde yapacaksa yapar, yapmayacaksa zaten yapmaz ama vatandaşlar asgari ücret artacak diye beklentiye girmesin. Çünkü olmaz. Ekonomi programı buna müsaade etmiyor. Bunun da altını ben de Cem Küçük olarak söylemiş olayım."

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Düşük emekli maaşı almamak için bu detaya dikkat
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.