Asgari ücrete ara zam olacak mı? Ankara'dan son dakika kulis bilgisi geldi

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. 4-D kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı için ilk teklif masaya gelecek. Gözler bu toplantıda iken Ankara kulislerinden bomba bir bilgi geldi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, asgari ücrete temmuz ayında ara zam olup olmayacağını açıkladı. AK Partili yakın isimden gelen açıklamalar çalışanları yakından ilgilendiriyor.

AK Parti kulislerinden gelen bilgilerle asgari ücret ara zammının Temmuz ayında yapılması düşünülmüyor. Ekonomi programı kapsamında asgari ücret ara zam yapılması şu an itibariyle planlanmıyor. Ankara'dan kritik kulis geldi.

TOPLU SÖZLEŞME PAZARLIĞI BAŞLADI

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın Gazeteci Cem Küçük'e yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kamu işçileri için kritik toplu sözleşme süreci bugün itibariyle başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, hükümetle masaya oturacak. Her iki konfederasyon, 2025 yılına ilişkin ortak zam taleplerini Şubat ayında bakanlığa iletmişti. Talepler arasında, en düşük kamu işçisi maaşının 1800 bin TL’ye yükseltilmesi, ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25 zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİ

Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, milyonlarca çalışan için ayrı bir gündem daha var: Asgari ücrete ara zam. Şu anda net bir karar olmamakla birlikte, tüm dikkatler Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden gelen bilgiler, beklentilerin aksine umutsuz bir tablo çiziyor.

BOMBA KULİS ARA ZAM PLANLANMIYOR

AK Parti kulislerinden önemli bir ismin aktardığına göre, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması şu an için planlanmıyor. Kaynağın ifadesi şöyle:

"Çok olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa, hükümetin gündeminde asgari ücrete ara zam yok." Bu yaklaşımın gerekçesi ise hükümetin uygulamakta olduğu ekonomi programı. Parti içindeki değerlendirmelerde, dengeleri bozacak herhangi bir adımın mevcut programla çelişeceği vurgulanıyor.

ENFLASYON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,07’ye ulaştı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamları ise merakla bekleniyor.

Son dönemde enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, çalışanların alım gücünü olumsuz etkiliyor. Bu da asgari ücrete ilişkin ara zam beklentisini daha da artırıyor.

AK PARTİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISI ABARTILIYOR

Parti kulislerinde dikkat çeken başka bir değerlendirme ise şu şekilde: "Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı sanıldığı kadar fazla değil. Bazı işverenler vergiden kaçmak için bankaya asgari ücret yatırıyor ama kalan kısmı elden ödüyor."

Öte yandan tarım ve hayvancılık sektörlerinde 100 bin TL maaşlar konuşulurken, özel sektörde 25-27 bin TL altında çalışan neredeyse kalmadığı da ifade ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELERE KAPI AÇIK

Tüm bu açıklamalara rağmen hükümet cephesinde kapılar tamamen kapanmış değil. Eğer ekonomi iç ya da dış sebeplerle olağanüstü bir gelişme yaşarsa, ara zam konusu yeniden gündeme gelebilir. Ancak şu an itibariyle, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması kesinlikle planlanmıyor.

CEM KÜÇÜK DE SON NOKTAYI KOYDU

Konuyla ilgili konuşan Cem Küçük'ün de açıklamaları şöyle;

"Evet, ben de söyleyeyim. Yani Ocak ayında beklentinin çok altında asgari ücret zammı yapan hükümetin ara zam olarak enflasyon bağımında Temmuz'da zam yapmayacaktır. İnsanları beklentiye sokma konusunda da kimse böyle bir beklentiye girmesin. Emekliler ve memurlar enflasyon farkını alır 4-5 aylık. ne kadarsa. Özel sektörde yapacaksa yapar, yapmayacaksa zaten yapmaz ama vatandaşlar asgari ücret artacak diye beklentiye girmesin. Çünkü olmaz. Ekonomi programı buna müsaade etmiyor. Bunun da altını ben de Cem Küçük olarak söylemiş olayım."