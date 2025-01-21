Asgari ücrete ara zam olacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

21 Ocak 2025 16:52 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:54

Asgari ücrete ara zam beklentileri yükseldi. Enflasyon hedefleriyle doğru orantılı artırılan maaşlar için TÜİK rakamları baz alınıyor. Hükümet, işçinin maaşı için yeniden bir ara zam sinyalleri vermişti. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK enflasyonuna dikkat çekti. Özgür Erdursun'a göre, enflasyon hedefi, asgari ücrete ara zam ihtimalini küçültüyor.

Asgari ücrete temmuzda zam​ var mı, sorusu gündemde kalmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan 22 bin 104 lira olan asgari ücretin tekrar artırılması için gözlerini temmuz​ ayına çevirdi. Net tutarı önceki döneme göre yüzde 30 oranında yükselen asgari ücretin ara zam beklentileri hakkında konuşan SGK uzmanı Özgür Erdursun, ara zam ihtimalini düşük gördüğünü ifade etti.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'dan asgari ücrete ihtiyaç durumuna göre ara zam sinyali vererek, "Asgari ücrete ihtiyaç hasıl olması halinde biz hükümet olarak çalışmamızı yaparız, Temmuz ayında da gereken iyileştirmeyi gerçekleştiririz" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Bursada Bugün'de konuyla ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Açıklamaları şöyle;

"2024 temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasından dolayı, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam çok düşük kaldı. Sayın Bakan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 'Gerek olursa temmuz ayında tekrar asgari ücrete zam yaparız' dedi. Bu açıklama aslında çok istisnai bir durum olursa yapılır anlamında yapıldı. Yani bu demek oluyor ki; beklenmedik bir enflasyon​ olursa, doğal afet olursa, bu gibi durumlarda yapılabilir gibi bir açıklama yapıldı.

Bu nedenle temmuz ayında asgari ücrete bir iyileştirme yapılmasını ben beklemiyorum, çünkü yıllık hedeflenen enflasyon yüzde 21 iken asgari ücrete yüzde 30 artış yapıldı. Yani hedeflenen enflasyon aylık bazda tutarsa şayet, zaten enflasyon bizim istediğimiz yönde düşük enflasyon çıkıyor.

Ocak, şubat, mart, nisan ayında yüzde 21-25 arasında enflasyon beklentisi var. Bu söz konusu olursa bir iyileştirme yapılabilir. Hükümet TÜİK enflasyonunu baz alıyor. TÜİK enflasyonuna göre; aylık bazda yüksek oranda bir enflasyon açıklanmayacaktır. Dolayısıyla temmuz ayında ara bir zam yapılacağını düşünmüyorum."