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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

Emekli, memur ve memur emeklisi zam oranlarını hesaplayan ekonomi yazarı Faruk Erdem, asgari ücrete ara zam için kritik açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında SSK, Bağkur emeklisinin yüzde 16 ila yüzde 18 arasında bir zam alacağını savunan Erdem, asgari ücret temmuz zammı için haziran ayına dikkat çekti. " Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanabilir" açıklaması çalışanları heyecanlandırdı.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:56

Emekli ve memur maaşlarına zam çin gözler yeniden temmuz zammına çevrildi. Emekli ve memura ne kadar artış olacağı merak edilirken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yüzde 16-18 arasındaki zamma dikkat çekti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 iken, 6 aylık enflasyonu yüzde 17,91 olarak hesapladı. Erdem, Asgari ücrete ara zama olur mu, sorusuna cevap verdi.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ ENFLASYONDA

A Haber'de konuşan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;

"SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,91, memura yüzde 16,8 zam masada. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin temmuzda alacağı maaş artışları için hesaplar netleşmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyon oranı kesinleşti, 6 aylık tahmini rakamlar üzerinden zam senaryoları şekillendi.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

3 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI ŞİMDİDEN YÜZDE 10,6

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk 3 aylık TÜFE artışı %10,06 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş artışı temsil ediyor.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 17,91

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre:

  • Nisan enflasyonu: %3,07
  • Mayıs enflasyonu: %2,20
  • Haziran enflasyonu: %1,70

Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 olacak.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,91 oranında zam alacak.
  • Memur ve memur emeklileri: %11,24 enflasyon farkı ile birlikte toplamda %16,80 oranında artış bekleniyor.

Yani temmuz ayında tüm emekli ve memur kesimi için %16 ila %18 arasında bir maaş artışı söz konusu olacak.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Ocak ayında bilindiği gibi yüzde 30 artış oldu. Yapılan açıklamalara göre enflasyonda bir değişiklik olursa bir ihtiyaç duyulursa haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanabilir. Ancak gidişata bakılırsa enflasyon düşüyor şimdilik zayıf bir ihtimal.

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat
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TOPLU SÖZLEŞMEDE KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisi adına yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri de sürüyor. İşçilerin talepleri şu şekilde:

Günlük brüt ücret: 1.800 TL

2025’in ilk 6 ayı için: %50 zam

2025’in ikinci 6 ayı için: %25 zam

Ek olarak: %10 refah payı."

Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat
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Sıkça Sorulan Sorular

Asgari ücreti belirleyen komisyon kimdir?
Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
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#Ekonomi
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