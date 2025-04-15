Asgari ücrete ara zam sinyali! Faruk Erdem açıkladı: Temmuza değil haziran ayına dikkat

Emekli, memur ve memur emeklisi zam oranlarını hesaplayan ekonomi yazarı Faruk Erdem, asgari ücrete ara zam için kritik açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında SSK, Bağkur emeklisinin yüzde 16 ila yüzde 18 arasında bir zam alacağını savunan Erdem, asgari ücret temmuz zammı için haziran ayına dikkat çekti. " Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanabilir" açıklaması çalışanları heyecanlandırdı.
Emekli ve memur maaşlarına zam çin gözler yeniden temmuz zammına çevrildi. Emekli ve memura ne kadar artış olacağı merak edilirken Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem yüzde 16-18 arasındaki zamma dikkat çekti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 iken, 6 aylık enflasyonu yüzde 17,91 olarak hesapladı. Erdem, Asgari ücrete ara zama olur mu, sorusuna cevap verdi.
A Haber'de konuşan Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle;
"SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,91, memura yüzde 16,8 zam masada. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin temmuzda alacağı maaş artışları için hesaplar netleşmeye başladı. İlk 3 aylık enflasyon oranı kesinleşti, 6 aylık tahmini rakamlar üzerinden zam senaryoları şekillendi.
Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk 3 aylık TÜFE artışı %10,06 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşmiş artışı temsil ediyor.
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre:
Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 17,91 olacak.
Yani temmuz ayında tüm emekli ve memur kesimi için %16 ila %18 arasında bir maaş artışı söz konusu olacak.
Ocak ayında bilindiği gibi yüzde 30 artış oldu. Yapılan açıklamalara göre enflasyonda bir değişiklik olursa bir ihtiyaç duyulursa haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanabilir. Ancak gidişata bakılırsa enflasyon düşüyor şimdilik zayıf bir ihtimal.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisi adına yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri de sürüyor. İşçilerin talepleri şu şekilde:
Günlük brüt ücret: 1.800 TL
2025’in ilk 6 ayı için: %50 zam
2025’in ikinci 6 ayı için: %25 zam
Ek olarak: %10 refah payı."