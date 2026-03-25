Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' 'Emeklilere faizsiz ev kredisi mi geliyor?', 'Emekliler araç alımında vergiden muaf mı tutulacak?' Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında kamuoyunda merak edilen birçok konuya cevap verdi. İşte emekli ve asgari ücretli çalışanları yakından ilgilendiren konuların tüm detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş canlı yayında açıkladı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 14:02

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında emeklilerle ilgili kamuoyunun merak ettiği konulara açıklık getirdi. Programda Karakaş'ın bilgilendirmeleri ışığında, 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' 'Emeklilere faizsiz ev kredisi mi geliyor?', 'Emekliler araç alımında vergiden muaf mı tutulacak?' gibi sorulara cevap arandı.

İsa Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

"Evet şimdi Ocak-Şubat ayında biliyorsunuz %7.95'lik bir enflasyon var. Yani %8'e yakın bir enflasyon var. Sayın Bakanımızı dinledik. Biliyorsunuz zaten enerji maliyetleri zincirleme olarak gıdadan tutun da A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın beklentisi biliyorsunuz %15'te 21'di. Eğer savaş uzarsa enflasyonun %30'ları bulması kaçınılmaz olur. İnşallah uzamaz. Bir an önce biter diyoruz. Dolayısıyla enflasyonun gidişatına göre ara zam olur mu olmaz mı? Elbette ki olabilir. olabilir. Olmaması için herhangi bir neden yok. Yasal bir engel de yok. Dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman enflasyonun gidişatına göre elbette ki bu değerlendirilebilir. Çünkü geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2 kez 3 kez hatta 4 kez asgari ücrete zam geldiğini biliyoruz. Temmuz ayını bekleyeceğiz.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ, HAYALİ Mİ GERÇEK Mİ?

"Evet şimdi emekliler elbette ki müjde bekliyor haklı olarak çünkü uzun süredir bir müjde veremiyoruz. Yani böyle somut bir müjde veremiyoruz. Otomobille ilgili müjdeler bütün medyada yer aldı ve şu anda bütün izleyicilerimiz onu bekliyor. Çünkü biliyorsunuz yani vergi ne demek? Yani bir araba aldığınız zaman 2 milyon neredeyse bunun yarısı 1 milyonu vergide.

OTOMOBİL KONUSUNDA DÜZENLEME VAR MI?

İşin gerçeğine bakmamız lazım. Kanun teklifi var mı Meclis'te diye baktığımız zaman bir kanun teklifi var. Ama kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum. Böyle bir kanun teklifi Meclis'te var.

MUHALEFETİN VERDİĞİ BİR KANUN TEKLİFİ

Ancak şunu söyleyeyim bu kanun teklifini kim vermiş diye sorusunu sormamız lazım. Şimdi bütün izleyicilerimiz bütün medyadan yer alınca kesin gibi görüyorlar. Muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi. Dolayısıyla yasalaşır mı yasalaşmaz mı önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

KonuDetayDurum
Otomobil Vergisi DüzenlemesiBağ-Kur'lulara (4B) yönelik bir defaya mahsus özel tüketim vergisi muafiyeti kanun teklifi.Meclis'te
Teklifin KaynağıMuhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi.Muhalefet
Yasalaşma PotansiyeliHenüz kesinleşmedi, önümüzdeki günlerde belli olacak.Belirsiz

EMEKLİLERE SIFIR FAİZLİ KONUT MESELESİ

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi meselesine bakınca ben bunu daha önceden gazete yazımda da yazdım, böyle bir uygulama var, yıllardan beri var. Yani bir kanun teklifi falan değil de, SGK'nın uygulamasında var. Ancak kimler faydalanır diye baktığımız zaman, özellikle şehit, gazi, ondan sonra vazife malulleri ve bunların hak sahibi gibi, yine 15 Temmuz şehitlerine yönelik sıfır faizli konut kredisi imkanı var.

TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Daha önceden SGK'ya başvuruluyordu, hak sahipliği belgesi oluşturuluyordu. Şimdi artık sistem otomatik olduğu için, bu Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen bir mesele. Yani Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu konutlar sıfır faizli ve bunun için de kamu bankaları genelde görevli kılınmış.

Dolayısıyla az önce söylediğim eğer şehit yakını ise vazife malulü ya da gazi 15 Temmuz gazisi ise veya ölmüşse bunun hak sahipleri söylediğim kabul bankalarına başvurarak bu haktan faydalanabilir.

İŞÇİ EMEKLİSİNE HALİHAZIRDA BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Bunların dışında işçi emeklisinin işçi emeklisine var mı Bağ Kur'lulara var mı diğer emeklilere var mı diye baktığımız zaman maalesef şu an kapsamda değil. İnşallah önümüzdeki süreçte bütün emekleri kapsayan bir düzenleme olur ki olması da gerekiyor.

Çünkü niye? Gerçekten baktığımız zaman bütün emeklerimizi zorlayan en önemli kalem nedir? Tabii ki kiradır. SGK böyle bir duruma girebilir mi? Az önce bahsettiğim emekliler bu durumdan nasıl faydalanıyorsa diğer emekliler için de tabii ki böyle bir düzenleme yapılabilir. Çünkü SGK dediğimiz kurum genel bütçeden sonra en büyük bütçeye sahip kurum. Gelirleri de az değil hükümetin desteğiyle böyle bir işe soyunması mümkündür."

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.