Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında emeklilerle ilgili kamuoyunun merak ettiği konulara açıklık getirdi. Programda Karakaş'ın bilgilendirmeleri ışığında, 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' 'Emeklilere faizsiz ev kredisi mi geliyor?', 'Emekliler araç alımında vergiden muaf mı tutulacak?' gibi sorulara cevap arandı.

İsa Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

"Evet şimdi Ocak-Şubat ayında biliyorsunuz %7.95'lik bir enflasyon var. Yani %8'e yakın bir enflasyon var. Sayın Bakanımızı dinledik. Biliyorsunuz zaten enerji maliyetleri zincirleme olarak gıdadan tutun da A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Merkez Bankası'nın beklentisi biliyorsunuz %15'te 21'di. Eğer savaş uzarsa enflasyonun %30'ları bulması kaçınılmaz olur. İnşallah uzamaz. Bir an önce biter diyoruz. Dolayısıyla enflasyonun gidişatına göre ara zam olur mu olmaz mı? Elbette ki olabilir. olabilir. Olmaması için herhangi bir neden yok. Yasal bir engel de yok. Dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman enflasyonun gidişatına göre elbette ki bu değerlendirilebilir. Çünkü geçmiş yıllarda baktığımız zaman 2 kez 3 kez hatta 4 kez asgari ücrete zam geldiğini biliyoruz. Temmuz ayını bekleyeceğiz.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ, HAYALİ Mİ GERÇEK Mİ?

"Evet şimdi emekliler elbette ki müjde bekliyor haklı olarak çünkü uzun süredir bir müjde veremiyoruz. Yani böyle somut bir müjde veremiyoruz. Otomobille ilgili müjdeler bütün medyada yer aldı ve şu anda bütün izleyicilerimiz onu bekliyor. Çünkü biliyorsunuz yani vergi ne demek? Yani bir araba aldığınız zaman 2 milyon neredeyse bunun yarısı 1 milyonu vergide.

OTOMOBİL KONUSUNDA DÜZENLEME VAR MI?

İşin gerçeğine bakmamız lazım. Kanun teklifi var mı Meclis'te diye baktığımız zaman bir kanun teklifi var. Ama kanun sadece 4B yani BAĞ KUR'lulara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere bir vergi muafiyeti. Vergi muafiyeti derken özel tüketim vergisinden bahsediyorum. Böyle bir kanun teklifi Meclis'te var.

MUHALEFETİN VERDİĞİ BİR KANUN TEKLİFİ

Ancak şunu söyleyeyim bu kanun teklifini kim vermiş diye sorusunu sormamız lazım. Şimdi bütün izleyicilerimiz bütün medyadan yer alınca kesin gibi görüyorlar. Muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi. Dolayısıyla yasalaşır mı yasalaşmaz mı önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.

Konu Detay Durum Otomobil Vergisi Düzenlemesi Bağ-Kur'lulara (4B) yönelik bir defaya mahsus özel tüketim vergisi muafiyeti kanun teklifi. Meclis'te Teklifin Kaynağı Muhalefet milletvekilleri tarafından verilmiş bir kanun teklifi. Muhalefet Yasalaşma Potansiyeli Henüz kesinleşmedi, önümüzdeki günlerde belli olacak. Belirsiz

EMEKLİLERE SIFIR FAİZLİ KONUT MESELESİ

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi meselesine bakınca ben bunu daha önceden gazete yazımda da yazdım, böyle bir uygulama var, yıllardan beri var. Yani bir kanun teklifi falan değil de, SGK'nın uygulamasında var. Ancak kimler faydalanır diye baktığımız zaman, özellikle şehit, gazi, ondan sonra vazife malulleri ve bunların hak sahibi gibi, yine 15 Temmuz şehitlerine yönelik sıfır faizli konut kredisi imkanı var.

TOPLU KONUT İDARESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Daha önceden SGK'ya başvuruluyordu, hak sahipliği belgesi oluşturuluyordu. Şimdi artık sistem otomatik olduğu için, bu Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen bir mesele. Yani Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu konutlar sıfır faizli ve bunun için de kamu bankaları genelde görevli kılınmış.

Dolayısıyla az önce söylediğim eğer şehit yakını ise vazife malulü ya da gazi 15 Temmuz gazisi ise veya ölmüşse bunun hak sahipleri söylediğim kabul bankalarına başvurarak bu haktan faydalanabilir.

İŞÇİ EMEKLİSİNE HALİHAZIRDA BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Bunların dışında işçi emeklisinin işçi emeklisine var mı Bağ Kur'lulara var mı diğer emeklilere var mı diye baktığımız zaman maalesef şu an kapsamda değil. İnşallah önümüzdeki süreçte bütün emekleri kapsayan bir düzenleme olur ki olması da gerekiyor.

Çünkü niye? Gerçekten baktığımız zaman bütün emeklerimizi zorlayan en önemli kalem nedir? Tabii ki kiradır. SGK böyle bir duruma girebilir mi? Az önce bahsettiğim emekliler bu durumdan nasıl faydalanıyorsa diğer emekliler için de tabii ki böyle bir düzenleme yapılabilir. Çünkü SGK dediğimiz kurum genel bütçeden sonra en büyük bütçeye sahip kurum. Gelirleri de az değil hükümetin desteğiyle böyle bir işe soyunması mümkündür."