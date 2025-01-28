Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

28 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:55

Emekli maaşı zammı belli oldu ancak 2025'te emekli olanların 2024'te emekli olanlardan yüzde 30 daha az maaş alması tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılına işaret etti. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için oran veren Erdursun, asgari ücrete ara zam bekleyenlere de kötü haberi verdi.

Ekonomide yaşanan sıkıntılardan en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor. Emekli maaşlarına yeni yılda yapılan zammın belli olmasından sonra, geçen yıl emekli olanlar ile bu yıl emekli olanlar arasındaki maaş farkı dikkat çekti. 2025 yılında emekli olanların 2024 yılında emekli olanlardan yüzde 30 daha az zam alması çok konuşuldu. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı da merak edilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Temmuz emekli maaşı zammı için rakam veren Özgür Erdursun, asgari ücrete ara zamla ilgili de çalışanları üzecek değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

"2026 YILINA KALANLARDA YİNE KAYIP YAŞANACAK"

TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özgür Erdursun "Biz bu konuyu aslında 3-4 kere değindik, anlattık. Türkiye'de emekli aylığı hesaplama sistemi aylık bağlama oranı, güncelleme katsayıları ve bunların enflasyon etkisi emekli aylığını belirliyor. Sistemde herkes emekli aylığını görebiliyor. Şu anda da yine sistem açıldı. Hangi yılda emekli olunacağı çok önemlidir. Bir de bizim emekli aylığı hesaplama sistemimizde bir yıl önceki enflasyona göre sonraki yılın enflasyonu düşük çıkarsa şayet, sistemden görmüş olduğunuz emekli aylığınız düşüyor. Yani şöyle; bir taraftan çalışırken yüksek primle çalışırsanız aylık bazda emekli aylığınız ne kadar da artsa da 6 ayda bir enflasyon farkı verilse de özellikle yıl atlarken, mesela 2024 yılında emekli olanlar için bir önceki yılın enflasyonu yüksek olduğu için 2024 yılında emekli olmak avantajlıydı. Ama 2024'te emekli olmayıp emekliliğini 2025'e bırakanların emekli aylıklarında yüzde 30'un üzerinde bir kayıp yaşandı. Şimdi biz 2025 yılındayız, enflasyon düşmeye devam ediyor, bu yıl da 2025 yılından 2026 yılına girerken, bakın Aralık ayında olacak olayı size söylüyorum, bu yılın Aralık ayında, 2025 yılına göre 2026 yılına kalanlarda yine kayıp yaşanacak. Özellikle bu durumda da emekli olamayan, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan ve kadınlar 58, erkekler 60 yaşını beklemek zorunda ya da EYT'li ama prim gün sayısı az, prim gün sayısını tamamlarken bir taraftan da emekli olsa cebine girecek paranın altında yıllar geçtikçe daha düşük emekli aylığı almak zorunda kalıyor insanlar" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞECEK DEDİK"

Özgür Erdursun devamında "Bunun nedeni de bizim emekli aylığı hesaplama sistemimizden kaynak bir sorun. Bu konuyu biz gündeme getirmiştik. 2024 yılının Temmuz ayında ben bu konuyu anlatmaya başlamıştım. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık'ta çok anlattık. Emekli aylıklarında düşme olacak diye. Bu konu Sayın Bakan'a da soruldu Anadolu Ajansı'nın katıldığı bir programda ve Sayın Bakan da evet emekli aylıklarında düşme olacak ama isteyenler emekli olsun isteyenler emekli olmasın dedi" diye konuştu.

Sunucu "Ama işte şimdi burada şöyle bir iddia da var; CHP Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, diyor ki savunma sanayinde emeklilik krizi mi diye. Yani aslında meselenin özü şu; kalifiye, yetişmiş iyi personel de emeklilikten kaynaklı bir hak kaybı yaşamamak için emekli olma yoluna gidebiliyor yani böyle sonuçlar da doğurabilir mi bu mesele?" diye sordu.

"EMEKLİ MAAŞLARINDA KAYIP OLMASIN DİYE EMEKLİLİĞİ TERCİH ETTİLER"

Özgür Erdursun ise "Doğurdu zaten Aralık ayında. Özellikle bakın tecrübeli, kalifiye personel ve yaşı da işte zaten 2025, 2026, 2007, 2028'de emeklilik planı yapan kişiler emekli aylıklarında kayıp olmasın diye emekliliği tercih etti. Bu bankacılık sisteminde de böyle, özel sektörde birçok işletmede tecrübeli, deneyimli, bundan aslında tecrübesini sonraki nesillere aktarabilecek, sonraki çalışan gençlere aktarabilecek olan kişiler emekli aylıklarında kayıp olmasın diye emekliliği tercih etti. Bu durumun olumsuzluklarını da anlatıp muhakkak da bir çözüm üretilmesi gerektiğini de çok sık dile getirmiştim, bu durumlar ortaya çıkmasın diye. Ama herhangi bir yasal düzenleme yapılmadı. Aralık ayında belki de emeklilik planı yapmayan ama zorunlu olarak emekli aylığı düşmesi nedeniyle 150-200 bin kişi emeklilik için müracaatta bulundu. Bakın bu kişilerin emekli aylıkları özellikle çalıştıkça yüksek primlerle çalışıp devletin kasasına her ay 40 - 50 bin lira girmesini sağlayan, belki 40-50 bin lira emekli aylığı almayıp, bakın hem devletin kasasına para giriyordu sigorta primi, hem de emekli aylığı almadığı zaman devleti zarara uğratmıyordu... Bu durumda bu kişiler zorunlu olarak bu hesaplama nedeniyle mağdur olmamak için gidip emeklilik için müracaatta bulundu. Şimdi bu kişiler adına hem prim yatırılmayacak hem de devletin kasasından emekli aylığı almak zorunda kalacaklar. Aslında sistem açısından da pek iyi bir durum değil. Çünkü Sayın Bakan diyor ki çalışın, çalışmakta hava avantajlıdır, hemen emekliliği düşünmeyin ama benim hep anlattığım bir konu var; özendirici bir emekli aylığı hesaplama sistemi işte yok, bu bunun sonucu" diye konuştu.

"ŞUBAT AYINA O PARA EMEKLİLERİN CEBİNE GİRECEK"

Türkiye'de ortalama emekli aylığının 17 bin TL olduğunu belirten Erdursun, "En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu, bu arada ceplerine hala o para girmedi ama şubat ayında girecek, ama ortalaması 17 bin lira. Bugün ortalama emekli aylığı düşük. Aslında çalıştıkça, prim ödendikçe, sistemde kaldıkça kendisi için daha avantajlı olunacak bir durum daha avantajlı olmuyor. Biraz daha çalışayım da ileride emekli olayım dediğinizde bakın emekli aylığınızda düşmeler söz konusu oluyor, enflasyon düşme eğiliminde olduğu zaman" dedi.

Erdursun "Hükümet şöyle söylüyor hesaplama sisteminden; biz sizin için bir emekli aylığı hesapladık, siz sistemden bunu görüyorsunuz ama enflasyon düştü. Bu nedenle de siz de emekli olmadınız, enflasyon düştüğü için biz de sizin aylıklarınızı da bir miktar düşürdük. Ama ekmek, peynir, zeytin, pantolon, ayakkabı, cep telefonu aklınıza ne geliyorsa ama onların fiyatı düşmedi ki. Onların fiyatı düşmedi ama enflasyon düştü diye ücretler düşüyor, emekli aylıkları düşüyor emekli olmayanlar için" şeklinde konuştu.

EMEKLİLERE TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli aylıklarına temmuz ayında yapılacak artış ve asgari ücrete ara zam konusunda da konuşan Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı geldiğinde asgari ücrete belki artış yapılmayacak. Yani belki değil bence büyük ihtimalle yapılmayacak. Emekli aylıklarına, bakın emekli aylıkları şu anda daha yeni zamlandı. Temmuz ayında ne olur biliyor musunuz? Ben şimdiden size söyleyeyim mi? Temmuz ayında da emekli aylıklarına yüzde 10 civarında bir artış yapılır. Olacağı o bakın. Emekli aylıkları ben 2025 yılının Temmuz ayına geldiğimizde asgari ücrete artış yapılmayacağını düşünüyorum, asgari ücret ve ücretler iyice değerini kaybeder, emekli aylıklarında yüzde 10 gibi bir artış yapılır, emekli aylıkları zaten değersiz onlar da değerini iyice kaybeder" dedi.