Asgari ücrete ara zam yok! İsa Karakaş bayram öncesi kötü haberi verdi

2025 Kurban Bayramı öncesi özellikle emekliler ve tüm çalışanlar maaş ödemelerini ve bayram ikramiyelerini bayram öncesinde hesaplarında istiyorlar. Peki bayram öncesine ödemeler yetişecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı? İsa Karakaş tüm merak edilen soruları cevapladı.

Asgari ücrete ara zam ya da düzeltme gelecek mi? Emekli maaş ikramiyeleri ne zaman yatacak? Memur ve işçi maaşı bayram öncesinde hesaplarda olacak mı? Vatandaşın aklında binlerce soru var. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm bu konular nezdinde TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Torba yasa kapsamında birçok konu olduğuna değinen İsa Karakaş, ehliyet affı konusunun da yasa kapsamına alınabileceğinden bahsetti.

HAFTAYA SALI İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLAYACAK

Maaş ödemeleriyle ilgili merak içinde bekleyen vatandaşın sorularına cevap veren İsa Karakaş, "Emeklilik ikramiyesi Ramazan ayında 4000 TL'ye çıkmıştı. 2025 Kurban Bayramı'nda da değişmeden 4000 TL olur. Bununla ilgili ödemeleri SGK takvimlendirecek. Bizim kulis bilgilerimiz salı günü ödemelerin başlayacağı yönünde. 5 haziran afife gününe kadar tüm ikramiyeler ödenecek." dedi.



MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİNE YETİŞECEK Mİ?

Memur emeklilerinin maaşının zaten ayın 5'inde ödendiği için her ihtimalde bayram öncesinde hesaplarda olacağını ifade eden Karakaş, memur maaşlarının ise ayın 15'inde yattığını, SSK emeklilerinin 17-26 arasında; bağkur emeklilerinin ise 25-28'i arasında hesaplarda olduğunu hatırlattı. Karakaş, pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısında tüm maaş ve ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara ödenmesi ile ilgili konuşulacağının müjdesini verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

İsa Karakaş, milyonların beklediği sorunun cevabını verdi. Karakaş, "Geçen sene memurlara maaş güncellemesi yapıldı. SSK, Bağkur sandıklarının hepsine düzeltme yapıldı. Ancak asgari ücrete ara zam yapılmadı. Asgari ücret şu an 22,104 TL ile TÜİK verilerine göre açlık sınırı altında kalıyor. Mevcut yasamıza göre ve açlık sınırına göre asgari ücrete bir düzenleme getirilirse asgari ücretin 31,142 TL olarak güncellenmesi gerekiyor.

Asgari ücret yılbaşında ilk zam gördüğünde ülke enflasyonuna göre iyi bir seviyedeydi. Ancak günümüzde satın alma gücü anlamında asgari ücretli gıdasını karşılarken kirasını ödeyemiyor. İşverene açısından bakıldığında ise asgari ücret dolar bazında büyük bir yük oluşturduğu için rekabet gücünü azaltıyor. Asgari üretin döviz bazlı çıkmazı var. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam beklemiyoruz. Ancak 19 Mart sürecinin enflasyona etkisi yaz aylarından sıfırlanırsa, Eylül ayında asgari ücrete bir düzeltme olabilir." dedi.