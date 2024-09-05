Asgari ücrete yapılacak zam oranını duyurdu! Yeni OVP hedeflerinin ardından yeni hesaplama geldi

05 Eylül 2024 13:53 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:42

Bu yıl temmuz ayında SSK ve BağKur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73, memur emeklilerine yüzde 19,31 zam geldi, en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı ancak asgari ücretliler bu dönemde bir ara zam alamadı. Milyonlarca çalışan ocak ayında yapılacak asgari ücret zammını beklerken Şeref Oğuz, enflasyon tahminine göre gelecek dönem yapılacak zammı hesapladı.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, katıldığı yayında asgari ücret için yeni hesaplama yaparak zam oranını duyurdu. Hayat pahalılığı ve enflasyonun artışıyla birlikte, düşük maaşlı çalışanların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için gözler ocak ayına çevrildi. Şeref Oğuz, bugün açıklanan yeni OVP hedeflerinin ardından yeni hesaplama yaptı. İşte 2025 yılı asgari ücret zammı hesaplaması! 2025 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLACAK? Asgari ücretli çalışanlar ve işçisine asgari ücret ödeyen işverenler yılbaşında gerçekleştirilecek olan asgari ücret zammını merak ediyor. 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. Bugün açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, enflasyon yukarı yönlü revize edildi. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıkarıldı. ŞEREF OĞUZ'DAN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI Şeref Oğuz, yeni gelen tahminlere göre 2025 yılı asgari ücret zammını hesapladı. Oğuz, ocak ayında asgari ücretin 20 bin TL'ye yükselteceğini tahmin etti. Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK masaya oturduğunda oranın kaç olacağı merak edilirken enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma meydana geldi. Şeref Oğuz, bu sapmayla yaptığı hesaplamada asgari ücreti 20 bin TL olarak öngördü. 2024 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2023 sonunda belirlenen net asgari ücret tutarı 2024 yılı için 17.002,12 TL uygulanıyor. İlgili Haberler İşverenlere yeni yük kapıda! 1 Eylül'den sonra devreye girecek: Asgari ücretli çalışan da etkilenecek Evlilik kredisi için asgari ücret şartı değişti! 150 bin liralık faizsiz kredi kapsamı genişletildi: İşte tüm detaylar