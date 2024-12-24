Asgari ücretin dolar karşılığındaki değeri belli oldu!

24 Aralık 2024 22:40 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:55

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam sonrası, yeni rakamın dolar bazındaki karşılığı 627 dolara yükseldi. İşte son 8 asgari ücretin dolar karşılığı...

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ dün yaptığı açıklamada Asgari Ücret​ Komisyonu'nun perşembe veya cuma günü toplanacağını söylemişti.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL OLDU

Işıkhan yaptığı açıklamada, "asgari ücretin bu hafta içinde netleşecek" demişti. Toplantının saat 20.30'a çekilmesinin ardından nihai asgari ücret açıkladı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. İşverene desteğin 700 TL'den 1000 TL'ye çıktığı da kaydedildi. Böylelikle asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti 30.800₺ oldu.

Asgari ücretin açıklanmasından sonra yeni hesaplamalar yapılmaya başladı.

İşte yıllara göre asgari ücretlerin dolar karşısındaki değerleri:

Yıllara göre asgari ücret/dolar:

•⁠ ⁠2018: 1.603 TL / 333 DOLAR

•⁠ ⁠2019: 2.020 TL / 356 DOLAR

•⁠ ⁠2020: 2.324 TL / 332 DOLAR

•⁠ ⁠2021: 2.825 TL / 318 DOLAR

•⁠ ⁠2022: 4.253 TL / 287 DOLAR– (ara zam) 5.500 TL / 302 DOLAR

•⁠ ⁠2023: 8.506 TL / 455 DOLAR– (ara zam)11.402 TL / 482 DOLAR

•⁠ ⁠2024: 17.002 TL / 578 DOLAR

•⁠ ⁠2025: 22.104 TL / 628 DOLAR