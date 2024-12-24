Asgari ücret miktarına muhalefetten ilk tepkiler: Sefalet ücreti dayatıldı!

24 Aralık 2024 22:09 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 22:50

Sürpriz bir kararla bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Günlerdir konuşulan asgari ücret belli olurken muhalefetten de ilk tepki geldi.

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücretle birlikte onlar da değişti

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Yeni zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama aldı. Işıkhan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu. İşverene desteğin 700 TL'den 1000 TL'ye çıktığı da kaydedildi.

Açıklanan yeni rakamın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel yaptığı açıklamada asgari ücretin enflasyon rakamlarının altında kaldığını belirtti.

"GERÇEKLERDEN KOPULMUŞTUR"

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret​, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ALTINDA KALMIŞTIR"

İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ MYK KARARI!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu’nu yarın saat 10.30’da Genel Merkez’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

FATİH ERBAKAN: HESABI SANDIKTA SORULACAK!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yeni asgari ücretin iktidarın ekonomideki başarısızlığının bir karşılığı olduğunu ifade ederek şu paylaşımı yapı:

"Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın “çok bile” olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, “Mazlumun ahı, indirir Şah’ı” diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."

DEM PARTİ: HANİ ENFLASYONA EZİLMEYECEKTİK?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Hatimoğlulları, paylaşımında:

"Bu işte bir hayır yok! Bu ücrette halk yok. İşçiler yok. Yoksulluk sınırı 70 bin TL üzeri iken bu asgari ücret sefalet ücretidir. Hani halkı enflasyona yedirmeyecektiniz? Bir gün olsun bir sözünüzde duramaz mısınız? Yıllar önce, bir konuşmasında "Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile çok görüyor" diyen Erdoğan'a bugünkü Erdoğan çıkıp cevap versin. Zira kiraya bile yetmeyen asgari ücret belirlenmiştir."

ALİ BABACAN: BU KUL HAKKINA GİRMEKTİR!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz." dedi.

EKREM İMAMOĞLU: SOSYAL YARDIMLARI ARTIRACAĞIZ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediye olarak sosyal yardımları artıracaklarını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."

"SARAYIN PENCERESİNDE SEFALET GÖZÜKMEZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret paylaşımına kısa bir not düştü.