Asgari ücretin işverene maliyeti netleşti! İşte brüt, net ve işveren maliyeti

25 Aralık 2024 11:00 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:09

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı net asgari ücreti dün gerçekleşen toplantının ardından açıklandı. Asgari ücret yüzde 30’luk artışla 22.104 TL oldu. İşveren için toplam maliyet 30.556 TL’ye yükselirken, işveren desteği de 700 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı.

Türk İş asgari ücret teklifi ne kadardı 2025? Bu yıl ödenecek tutar belli oldu

Türk İş asgari ücret teklifi ne kadardı 2025? Bu yıl ödenecek tutar belli oldu

2025 yılında net asgari ücret, yapılan yüzde 30'luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 26.005 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, artış kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILDI

TÜRK-İŞ ise asgari ücret tespitine ilişkin toplantıya katılmayarak, karar sürecinde yer almadı. Bu durum, işçi temsilcilerinin süreçteki etkinliği ve talepleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Asgari ücret zammı sonrası işveren desteği de artırıldı. Daha önce 700 TL olan destek tutarı, 1.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte asgari ücretin işverene toplam aylık maliyeti 30.556 TL oldu.

Asgari ücretin netinin hesabı (TL / AY)

Brüt asgari ücret

26.003,25 TL

SGK primi %14

3.640,45 TL

İşsizlik sigortası primi %1

260,04 TL

Kesintiler toplamı

3.900,49 TL

Net asgari ücret

22.102,76 TL

İşverene maliyeti (TL / AY)

Brüt asgari ücret

26.003,25 TL

SGK primi %15,5 (İşveren Payı)

4.030,51 TL

İşveren işsizlik sigortası primi %2

520,06 TL

İşverene toplam maliyet

30.553,82 TL

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZLI REKOR KIRDI

Yeni asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Mevcut döviz kuru (1 dolar=35,2 lira) hesaplandığında yeni asgari ücret tarihinde ilk kez 600 doları aşarak 628 dolar düzeyi ile rekor kırdı.