Asgari ücret zammı ile 16 kalemlik değişim: Herkesin cebindeki para yeniden şekillenecek!

29 Ekim 2024 10:26 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:53

Asgari ücret 2025 zammının yapılmasına az bir zaman kala milyonlarca çalışanın gözü yapılacak zam oranına çevrildi. Kulislerde şimdiden birçok oran konuşulurken pek çok kalemde de ödemeler yeniden belirlenecek. Gelen zam oranıyla birlikte işsizlik maaşı, tazminat, doğum ödemeleri ve sosyal yardımlar gibi birçok alanda da artış yaşanacak.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücret​te yapılacak zam, toplumun bir kesimini doğrudan etkilerken bir kesimini de dolaylı olarak etkileyerek ekonomik dengeyi yeniden şekillendiriyor. 7'den 70'e herkesin cebine yansıyan bu değişim, yapılacak zam oranıyla yaşam standartlarını yükseltme potansiyeli taşıyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu 2025​ yılının asgari ücreti belli olacak. Bu komisyondaki hakem görevini hükümet üstlenirken İşçi kesimi TÜRK-İŞ ile işveren kesimi ise TİSK ile temsil edilecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN DİKKAT ÇEKEN ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret belirleme konusunda en önemli kriter ‘enflasyon oranı’ olacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) yüzde 41,5 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyon​ beklentisinin ise asgari ücrete yapılacak olan zamda etkili olması bekleniyor. Son zamanlarda çok sık konuşulan zam oranları bazı kurum ve kuruluşlarda yüzde 25 olarak tahmin ediliyor. Ancak buna rağmen maaşlara yüzde 41,5 zam gelmesi ile net asgari ücretin 24.058 liraya çıkması bekleniyor. Böylece 2025 brüt asgari ücret rakamı da 28.303 TL’ye yükselecek. Beklentiler arasında bu rakamın yüzde 45’e çıkması halinde 24.653 TL’ye çıkacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETTE YAPILACAK ZAM TÜM ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK

Takvim gazetesinin haberine göre asgari ücrette yapılacak zam, sadece çalışanların maaşlarını değil, aynı zamanda milyonlarca insanın gelir durumunu da etkileyecek. Bu artış, tazminat ödemelerinden işsizlik maaşlarına, sosyal yardımlardan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkılarına kadar birçok kalemi kapsayacak.

Çalışanların net maaşlarının artması, işten ayrılanların tazminatlarını, doğum yapan annelerin iş göremezlik ödeneklerini ve rapor paralarını da yükseltecek. Bunun yanı sıra, sosyal yardımların gelir sınırları ve prim ödemeleri de yeni asgari ücrete göre güncellenecek. Bu durum, hem çalışanların alım gücünü artıracak hem de ekonomik dengeleri etkileyecek bir dizi değişikliği beraberinde getirecek. Zam oranının belirlenmesi, yalnızca iş gücü piyasasını değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de yeniden şekillendirmiş olacak.