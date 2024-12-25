Asgari ücrette ara zam için tarih verdi! Heyecanlandıran sözler

25 Aralık 2024 00:45 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:58

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret, beklentilerin altında kalan zam oranıyla tartışma çıkarırken, uzmanlar ikinci bir zamma dikkat çekti. Merkez Bankası’nın yüksek enflasyon beklentisi ve yıl ortasında düzenleme ihtimali, çalışanları yeniden umutlandırdı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman verilere dikkat çekerek açıkladı. İşte detaylar...

2025 yılı için belirlenen yeniasgari ücret, milyonlarca çalışan tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Aynı zamanda işverenlere sağlanan destek miktarı da 700 TL’den 1.000 TL’ye yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun, açıklamasında bulunarak, çalışanların refahına vurgu yaptı. Ancak yapılan bu artış, enflasyon beklentilerinin altında kalması sebebiyle gözleri bir ara zam ihtimaline çevirdi.

2025 TEMMUZ İÇİN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ÖNGÖRÜSÜ

A Haber’de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti değerlendirirken, "Merkez Bankası’nın 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon beklentisi yüzde 45 seviyesine çıkmış durumda. Ancak yapılan zam yüzde 30’da kaldı. Bu durumda 2025 Temmuz ayında bir güncelleme yapılabilir" ifadelerini kullandı. Duman, şu detaylara da dikkat çekti: "Yeni belirlenen asgari ücretin brüt tutarı 26.005 TL’ye denk geliyor. Günlük brüt ücret ise yaklaşık 860,83 TL. Çalışanlar ayda 225 saat çalışarak net 22.104 TL alacak. Ancak 30 günün üzerinde çalışma saatleri olanlar için bu rakam geçerli değil." Ayrıca, 2025 yılının Temmuz ayında, enflasyonun beklenenden yüksek gerçekleşmesi durumunda bir ara zam ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Temmuz ayında yapılabilecek bir ara zam, hem çalışanlar hem de işverenler açısından ekonomik dengeleri yeniden şekillendirebilir. Uzmanların öngörüsü, Temmuz ayında asgari ücrete bir güncelleme yapılmasının, enflasyonun beklenenden yüksek çıkması durumunda kaçınılmaz olacağı yönünde.