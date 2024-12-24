Son dakika | Asgari Ücret Komisyonu'nda sürpriz karar! Birazdan toplanacak

24 Aralık 2024 18:55 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 20:09

Son dakika haberi: Perşembe veya cuma günü toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir kararla bu akşam saat 20.30'da toplanacak. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren toplantı sonrası asgari ücretin belirlenip rakamın bugün açıklanması bekleniyor.

Son dakika haberine göre, Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 4. toplantısını sürpriz bir kararla bu akşama alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamada Asgari Ücret Komisyonu'nun perşembe veya cuma günü toplanacağını söylemişti. Işıkhan yaptığı açıklamada, "asgari ücretin bu hafta içinde netleşecek" demişti. Toplantının bugün saat 20.30'a çekilmesinin ardından nihai asgari ücretin bugün açıklaması bekleniyor.

İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NEYDİ?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yapılan üçüncü toplantı sonrası işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olduğunu duyurmuştu. Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" demişti.

TÜRK-İŞ KENDİ ARALARINDA TOPLANDI!

Üçüncü toplantının ardından asgari ücretin 29 bin 583 lira olmasını talep eden TÜRK-İŞ toplantı kararı aldı. TÜRK-İŞ'in kendi aralarında yaptıkları toplantı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda katılıp katılmama kararını alacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar şu şekilde;

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira

Yüzde 49: 25 bin 333 lira

Yüzde 50: 25 bin 503 lira

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2020 yılı 2 bin 324 lira

2021 yılı 2 bin 825 lira

2022 yılı 4 bin 253 lira

2022 yılı ara zam 5 bin 500 lira

2023 yılı 11 bin 402 lira

2024 yılı 17 bin 2 lira

Haberin ayrıntıları geliyor...