Askerlik borçlanmasıyla EYT avantajı! İsa Karakaş tüm detaylarıyla açıkladı: Yüzde 30 daha fazla maaş alacak

23 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:06

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, 2024 yılı için emeklilik avantajlarının sürdüğünü belirtirken, askerlik borçlanması maliyetlerinin 1 Ocak itibariyle yüzde 35 oranında artacağını duyurdu. Karakaş, askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999'a çekebilenlerin ise EYT kapsamında emekli olarak maaşlarını yüzde 30 artırabilecekleri açıkladı.

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999’a çekebilenlere Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında yüzde 30 oranında daha avantajlı emeklilik imkânı sunuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için, belirlenen süreler için prim borçlanması başvurusunda bulunulması gerekiyor. Borçlanma tutarları, başvuru yapılan tarihte geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanıyor ve günlük kazancın yüzdee 32’si oranında belirleniyor. Ödeme tutarları ise başvuru sahiplerinin tercih ettiği süreye göre değişiklik gösteriyor.

YÜZDE 35 DAHA FAZLA ÖDEME BEKLENİYOR

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamalarına göre, 18 ay askerlik yapmış bir kişinin en düşük borçlanma tutarı yaklaşık 115 bin lira olarak hesaplanırken, en yüksek tutar 864 bin liraya kadar çıkabiliyor. Borçlanma maliyetlerinin asgari ücrete endeksli olması sebebiyle yılbaşında beklenen asgari ücret artışı, borçlanma maliyetlerini de yüzde 35 oranında artıracak. Bu nedenle, borçlanma yapmayı planlayan kişilerin yıl sonuna kadar başvuruda bulunması öneriliyor.

GEREKLİ SÜRENİN BORÇLANILMASI DAHA AVANTAJLI

Karakaş, askerlik süresinin tamamını değil, yalnızca gerekli olan kısmını borçlanmanın daha avantajlı olduğunu vurguladı. Örneğin, 24 aylık askerlik süresi olan bir kişi, yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar (örneğin 3, 5, 8 veya 15 ay) borçlanabiliyor.

EYT’DEN YARARLANAMAYANLAR

Öte yandan, askere gitmeden önce bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı) kayıtlı olanlar, askerlik borçlanması yoluyla emeklilik yaşını düşüremiyor. Ayrıca, Emekli Sandığı’na bağlı çalışanların, sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekmeleri durumunda EYT avantajından faydalanamadıkları ifade etti. Yılbaşında artması beklenen borçlanma maliyetleri göz önüne alındığında, askerlik borçlanması yapmayı düşünenlerin bu yıl içerisinde başvuruda bulunarak avantajlardan yararlanmaları öneriliyor.