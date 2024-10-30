ASRİAD'dan yeni açılım tartışmaları hakkında açıklama! "Yeni dönemden umutluyuz"

30 Ekim 2024 14:47 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:02

Açılım tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, yaptığı basın açıklaması ile hükümetin küresel gelişmeler karşısındaki yeni açılımının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Yeni dünya düzeni için küresel güç mücadelesi devam ederken Türkiye'de yeni açılım senaryoları gündeme oturdu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşması ile başlayan süreç iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. "İktidar ittifakı, yeni bir söylemle girişilecek yeni politik yolun işaretlerini ortaya koydu" diyen Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkan Cemil Yıldız, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

YENİ AÇILIM ÇOK KIYMETLİ

Genel Başkan Cemil Yıldız’ın basın açıklaması şu şekilde

Ülkemiz yönetiminin, özellikle küresel gelişmeler karşısında durumu yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissettiği anlaşılmaktadır.

İÇ BARIŞIN TEMİN EDİLMESİ ÖN PLANDA

İktidar ittifakı, yeni bir söylemle girişilecek yeni politik yolun işaretlerini ortaya koymuştur. Hedef, kendisini belli etmiştir. Temel söylem olarak öncelikle iç barışın temin edilmesi ön plana çıkarılmaktadır. Bu politika, en azından yüz yıl önceki birlikteliğe atıfla doğru bir konumlandırmadır. Konunun diğer boyutları süreç içinde ortaya çıkacak gibi gözükmektedir.

YENİ DÖNEM İÇİN UMUTLUYUZ

Ancak 21. yüzyılda ülke insanımız, kendi derin gerçekliğimizin de bir gereği olarak ırkçı söylemlerden ve yönelişlerden uzaklaşmak ve ortak değerleri yücelterek birlikteliği tahkim etmek durumundadır. Diğer sorunlar aşama aşama çözülecektir.

Yeni dönem, tüm iyi niyetli insanlar için umut vericidir. Biz de umutluyuz. Hayırlar diliyoruz."