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 | İrem Çınar

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti: İşte banka banka yeni limitler

Kurban Bayramı yaklaşırken artan nakit ihtiyacına hazırlanan bankalar, ATM işlem limitlerinde güncellemeye gitti. Özel bankalar ücretsiz para çekme limitlerini yeniden belirlerken, kamu bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 12:05

Kurban Bayramına az bir zaman kala artan nakit ihtiyacına hazırlanan bankalar, ATM işlem limitlerinde değişikliğe gitti. Geçtiğimiz hafta çok sayıda özel banka ücretsiz para çekme limitinde güncellemeye giderken, yakın zamanda kamu bankalarının da benzer adımlar atması bekleniyor.

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti: İşte banka banka yeni limitler

NAKİT İHTİYACI ARTTI, BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

Alışverişlerin büyük çoğunluğu kartlar üzerinden gerçekleştirilse de, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların nakit talebi artış gösterdi. 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, özellikle kurbanlık alımları için nakit ihtiyacı bankacılık sektörünü harekete geçirdi.
Bu doğrultuda bazı bankalar, ATM’lerden yapılan ücretsiz para çekme limitlerini güncelleyerek hazırlıklara başladı. İş Bankası, DenizBank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar, müşterilerinin artan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla limitlerini yukarı yönlü revize etti. Bu adımların kısa sürede tüm bankalara yayılması bekleniyor.

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti: İşte banka banka yeni limitler

ATM’LERDE YENİ LİMİTLER DEVREYE ALINDI

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Segment ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz, kartlı ya da kartsız (QR / Bluetooth) yöntemlerle 20.000 TL’ye kadar ücretsiz, 20.000 – 30.000 TL arası ise ücretli olarak nakit çekimi gerçekleştirebilir." ifadelerine yer verildi.

Bir diğer özel banka olan DenizBank da daha önce 7.500 TL olan ücretsiz çekim limitini 10 bin TL seviyesine çıkardı. Bu hamleyle birlikte, özellikle bayram döneminde artacak nakit taleplerine karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti: İşte banka banka yeni limitler

KOMİSYONLAR CEP YAKIYOR

Ancak bankaların belirlediği bu limitler, birçok vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabiliyor. Belirlenen üst limitin üzerinde para çekmek isteyen müşteriler, yüksek oranlı komisyonlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, özellikle ekonomik zorlukların hissedildiği bu dönemde vatandaşların tepkisine neden oluyor.

KAMU BANKALARINDAN GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Kamu bankaları arasında VakıfBank, 20 bin TL’lik günlük para çekme limitiyle dikkat çekerken, Ziraat Bankası ve Halkbank’ta bu limit hala 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. Ancak özel bankaların attığı adımlar sonrası, kamu bankalarının da benzer güncellemeleri kısa süre içinde uygulamaya koyması bekleniyor.

ATM'den para çekecekler dikkat: Günlük para çekme limiti değişti: İşte banka banka yeni limitler

ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE KADAR?

Bankaların ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme işlemleri için belirlediği günlük limitler şu şekilde:

Yapı Kredi: 10 bin TL

Akbank: 10 bin TL

Denizbank: 10 bin TL

Türkiye İş Bankası: 20 bin TL

Vakıfbank: 20 bin TL

Ziraat Bankası: 10 bin TL

Halkbank: 10 bin TL

Garanti BBVA: 10 bin TL

ING Bank: 10 bin TL

Fibabanka: 15 bin TL

Enpara: 10 bin TL

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Sıkça Sorulan Sorular

ATM'den en fazla ne kadar para çekilir?
Bazı özel bankaların günlük ücretsiz ATM para çekme limiti 20 bin TL'ye yükseldi.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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