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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ATM'den para çekerken dikkat! Kartınızı sakın böyle takmayın: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz

Son zamanlarda artan ATM dolandırıcılıkları, kullanıcıların maddi güvenliğini tehlikeye atarken, uzmanlar basit ama etkili bir önlem konusunda vatandaşları uyardı. Kartı takmadan önce yapılacak küçük bir kontrol, olası dolandırıcılığın önüne geçerek tuzakları boşa çıkarabilir. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 12:02

Dolandırıcılar her geçen gün yöntemlerini geliştiriyor, özellikle banka ATM’leri bu girişimlerin odak noktası olmaya devam ediyor. En sık başvurulan tekniklerden biri, kart giriş yuvasına gizlice yerleştirilen kopyalama cihazları. Bu düzenekler, kartın manyetik şerit ya da çip bilgilerini ele geçirerek bilgileri kötü amaçlarla kullanabiliyor.

ATM dışarıdan tamamen normal görünse de içine gizlenmiş bu sahte okuyucular, kullanıcılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, bu riske karşı ATM’yi kullanmadan önce dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıyor.

ATM'den para çekerken dikkat! Kartınızı sakın böyle takmayın: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz

KARTI TAKMADAN ÖNCE “İPTAL” TUŞUNA BASIN

Dolandırıcılığı fark etmenin en basit yöntemlerinden biri, ATM’ye kartınızı yerleştirmeden önce “İPTAL” tuşuna basmak. Bu basit işlem, cihazda sahte bir yazılım veya donanım olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olabilir. Eğer ATM cihazı manipüle edilmişse, bazı durumlarda “İPTAL” komutu sistemin çalışmasını durdurabilir ve dolandırıcılığı önleyebilir.

ATM'den para çekerken dikkat! Kartınızı sakın böyle takmayın: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz

KART YERİNE QR KOD TERCİH EDİN

Bankalar, fiziksel kart kullanımını ortadan kaldırmak için QR kod ile işlem yapma seçeneği sunuyor. QR kod teknolojisiyle, ATM’ye kart takmadan para çekmek ya da transfer yapmak mümkün. Bu yöntem sayesinde kart bilgilerinin kopyalanması ihtimali ortadan kalkıyor. Hem daha güvenli hem de pratik olan bu teknoloji, dolandırıcılığa karşı güçlü bir alternatif sunuyor.

ATM'den para çekerken dikkat! Kartınızı sakın böyle takmayın: Saniyeler içinde paranızdan olabilirsiniz

ATM KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlara göre, dolandırıcılık riskini en aza indirmek için şu önlemler mutlaka alınmalı:

  • Kartınızı takmadan önce “İPTAL” tuşuna basarak cihazın tepkisini gözlemleyin.
  • Kart girişinde gevşeklik veya sonradan eklenmiş gibi duran parçalar varsa ATM’yi kullanmayın.
  • Yakınınızda sizi izleyen veya şüpheli davranışlar sergileyen biri varsa işlemi erteleyin.
  • Mümkünse QR kod ile işlem yapın, fiziksel kartınızı kullanmamaya özen gösterin.

Herhangi bir şüpheli durumda işlemi hemen durdurun ve bankanızla iletişime geçin.

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ETİKETLER
#qr kod
#Dolandırıcılık Vakaları
#ATM para çekme
#Atm Dolandırıcılığı
#Kopyalama Cihazı
#Sahte Okuyucular
#Kart Güvenliği
#Finansal Güvenlik
#Dolandırıcılık Önlemleri
#Ekonomi
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