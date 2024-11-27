ATM’lerde yeni dönem: Artık bu banknotlar da çekilemeyecek!

27 Kasım 2024 15:26 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:58

Enflasyonun etkileri günlük yaşamda her geçen gün daha fazla hissedilirken, Türk Lirası’nın alım gücündeki düşüş banknot kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Düşük değerli banknotların kullanım oranlarının azalmasıyla ATM kasalarından çekilmeye başladı. Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada 2025 yılı itibarıyla ATM'lerde kullanımdan kaldırılacak banknotları paylaştı.

2025 yılı itibarıyla bankaların ATM’lere yönelik planlarında önemli değişiklikler yaşanacak. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ATM’lerde kullanılacak banknotlara ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı.

KÜÇÜK BANKNOTLAR ARTIK ATM’LERDE OLMAYACAK

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle Türk Lirası’nın alım gücü düşerken, düşük değerli banknotların kullanımı da giderek azalıyor. Bu gelişmeler, bankaların ATM’lerdeki para akışını düzenleme kararlarına yansıyor. Ekonomist Şenol Babuşcu’nun verdiği bilgilere göre, halihazırda ATM’lerde 10, 20 ve 50 liralık banknotlar yer almıyor. 2025 itibarıyla bu listeye 100 liralık banknotlar da eklenecek ve ATM’lerde sadece 200 liralık banknotlar bulunacak.

500 LİRALIK BANKNOTLAR YOLDA

Babuşcu, ayrıca 2025 yılında 500 liralık banknotların piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bu yeni banknotların da ATM’lerde yerini alması bekleniyor. Söz konusu değişiklikler, nakit işlemlerinde önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

NAKİT PARA KULLANIMI AZALIYOR MU?

Bu adımlar, düşük değerli banknotların dolaşımda azalmasına ve nakit kullanımının giderek daha yüksek tutarlara yönelmesine neden olabilir. Uzmanlar, dijital ödeme sistemlerinin yükselişiyle birlikte nakit para kullanımının da yeni bir evreye geçtiğini ifade ediyor.