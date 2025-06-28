ATM'lerde yeni dönem: Para çekme limiti yükseltildi

Müşterilerin artan nakit ihtiyacını karşılayabilmek için harekete geçen bankalar, ATM işlem limitlerinde değişikliğe gitti. Bir banka günlük para çekme limitini 50 bin TL'ye kadar artırdı. İşte bankalara göre ATM'den günlük para çekme limitleri...

Ekonomide etkisini hissettiren yüksek enflasyon ve yeni banknot basım taleplerinin geri çevrilmesi, vatandaşların günlük nakit para ihtiyacının artmasına neden oldu. Bazı bankalar da bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla para çekme limitlerinde güncellemeye gitti.

ATM'DEN GÜNLÜK 50 BİN TL ÇEKİLEBİLECEK

QNB Finansbank, ATM'den günlük para çekme limitini yükseltme kararı aldı. Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şube içi ve şube dış cephede yer alan ATM’lerden günlük 50 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekilebileceği bildirildi. Ancak şube konumu dışındaki ise ATM’lerde ise standart limit uygulanmaya devam edecek.

KAREKODLU İŞLEMLERE EK 10 BİN TL

Mobil bankacılık üzerinden karekod ile yapılan para çekme işlemlerinde, kart limitine ek olarak 10 bin TL'ye kadar ücretsiz çekim yapılabileceği ifade edildi. Bu uygulamanın da nakit erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği kaydedildi.

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Bu hamlenin nakit ihtiyacı taşıyan vatandaşlar için büyük önem taşıdığı belirtilirken, yakın zamanda diğer bankaların da benzer şekilde limit artışına gidebileceği kaydedildi.

BANKALARA GÖRE GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ

İşte bankaların günlük para çekme limitleri şöyle: