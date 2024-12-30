ATM'lerdeki yasak kalktı! Bugünden itibaren o işlemler de yapılacak

30 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:11

Türkiye Bankalar Birliği, ATM cihazlarındaki yazılım güncellemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, 2009 öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM’lerde yatırma ve çekme işlemleri yeniden başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye​'de yaşanan sahte döviz krizi, bankaların döviz kabul işlemlerini geçici olarak durdurmasına neden olmuştu. Kriz, 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların Türkiye genelinde dolaşıma girmesiyle daha da büyümüş, bu durum özellikle Kapalıçarşı​'da ticaretin durma noktasına gelmesine sebep olmuştu.

GÜNCELLEMELER TAMAMLANDI

Bankalar, eski tarihli dolarların alımını geçici olarak askıya almış ve para sayma makineleri, ATM cihazları gibi sistemlerin sahte parayı tespit etmekte zorlandığı belirtilmişti. Ancak Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yapılan yazılım güncellemeleri sayesinde para sayma makineleri ve ATM cihazlarının tekrar çalışır hale geldiğini duyurdu.

TBB'nin açıklamasına göre, yurt dışından temin edilen cihazların yazılım sistemlerinde yapılan güncellemelerle birlikte, 2009 öncesi 50 ve 100 dolarlık banknotların ATM'lerde yatırma ve çekme işlemleri yeniden mümkün hale geldi. Böylece bankacılık sisteminde yaşanan belirsizlikler sona erdi ve döviz işlemleri normal akışına döndü.

"DÖVİZ BANKNOTLARININ KABULÜ YAPILMAKTADIR"

TBB, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin ve bankalarımızın güvenliği için döviz kontrol ve para sayma makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalarımız, döviz banknotlarını kabul etmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verdi. Bu gelişme, bankacılık sektöründeki tereddütleri gidererek döviz işlemlerinin yeniden düzenli bir şekilde yapılmasına olanak sağladı.