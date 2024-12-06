Bankalarda sahte dolar alarmı! O yıldan önce basılanlar alınmıyor

06 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:27

Bankalar, sahte dolarla mücadele etmek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bazı bankalar, 2009 öncesi basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdururken yalnızca yeni baskı dolarların alımına izin veriyor. Bazı bankalar ise yüksek tutarda nakit döviz kabul etmiyor.

Sahte dövizle mücadele amacıyla, bankalar ve finansal kuruluşlar para sayma, sahte döviz kontrolü ve ATM makineleri için gerekli güncellemeleri sürdürüyor. Ancak, bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik aldıkları tedbirler arasında önemli farklar gözlemleniyor.

2009'DAN ÖNCE BASILMIŞ BANKNOTLAR ALINMIYOR

Bazı bankalar, 2009'dan önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Bu bankalar, yalnızca yeni baskı 100 dolar banknotlarını kabul ediyor. Ayrıca, bazı bankalar yüksek tutarda nakit döviz kabul etmiyor ve bazıları ise basım yılına bakmaksızın 50 dolarlık banknotları almıyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri ise müşterilerin herhangi bir banka şubesinden aldıkları dolarların sahte olma riskinin olmadığını belirtiyor.