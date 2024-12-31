ATM'den para çekimi için yeni dönem! Limit artıyor: Yarından itibaren yürürlüğe girecek

31 Aralık 2024 11:53 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:55

Türkiye'de son dönemde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle artan nakit talebi bankaları yeni önlemler almaya yönlendiriyor. 1 Ocak'tan itibaren ATM'lerde para çekme ve yatırma limitlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılacak. Bu adım, yıl boyunca yaşanan enflasyon artışının ardından alınan yeni bir karar olarak bankaların müşteri hizmetlerini etkileyecek.

ATM'lerdeki yasak kalktı! Bugünden itibaren o işlemler de yapılacak

ATM'lerdeki yasak kalktı! Bugünden itibaren o işlemler de yapılacak

Türkiye​'deki uzun süreli yüksek enflasyon​, bankaların ATM hizmetlerinde önemli değişikliklere gitmelerine neden oldu. Artan nakit taleplerine karşı koymak ve banka veznelerinde oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla, bankalar ATM​'lerden yapılabilecek günlük para çekme limitlerini yükseltmişti.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özellikle özel bankalar, yılın başında günlük para çekme limitlerini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabitlemiş, yaz aylarında ise QR kod ile yapılan işlemler için limit artırımı yapmıştı. Ancak bu önlemler beklenen etkiyi karşılamayınca, 2024 yılının sonlarına doğru yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmaz hale geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot basımını durdurmuş olması nedeniyle, bankalar para çekme limitlerini yeniden gözden geçirecek. Bu değişiklik, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesini sınırlarken, ATM'lerde uygulanacak yeni limitler merak konusu oldu.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELİYOR

Bazı özel bankalar, günlük ücretsiz para çekme limitini 15 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarırken, bu uygulama diğer bankalar tarafından 10 bin TL olan limitin 15 bin TL'ye yükseltilmesi şeklinde devam edecek.

QR kod ile yapılan çekimlerdeki limit artışına rağmen, özellikle yaşlı vatandaşların bu sistemi kullanmadaki zorlukları, kartlı çekimlerdeki düzenlemelerin değiştirilmesini zorunlu kıldı. Bankalar, emekli müşterilerinin ATM'lerde yaşadığı zorlukları azaltmak amacıyla bu düzenlemeyi hayata geçirecek. Ancak ATM'lerdeki en büyük sorunlardan biri de kullanılan banknotların çeşitliliği ve bu çeşitliliğin işlemleri zorlaştırması. Yeni limit düzenlemelerinin, ATM kullanımındaki bazı sorunları hafifletmesi bekleniyor.