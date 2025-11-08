Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avusturya'nın Başkenti Viyana'da gerçekleştirilen ‘İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi' ne katıldı.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı
Ankara Odası ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) öncülüğünde 'nın Başkenti Viyana'da gerçekleştirilen ‘, ve Ticaret Fırsatları Zirvesi'ne katıldı. Programda, Viyana E. Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve ATO'nun 3 No'lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir, Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAV Mütevelli Heyet Üyesi Belma Yılmazyiğit, Avusturya Federal Ekonomi Odası (WKO) Doğu Avrupa ve Asya Müdürü Mag. Drazen Maloca ile iki ülkenin iş dünyası temsilcileri yer aldı.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

ORTAK YATIRIM DAVETİ

Zirvenin açılış oturumunda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Avusturya'nın Avrupa'nın istikrar, kalite ve yüksek standartlarını temsil ettiğini, Türkiye'nin ise dinamizmin, girişimciliğin ve üretim gücünün simgesi olduğunu ifade eden Baran, "İki ülkenin potansiyeli birleştiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyorum. Avusturyalı yatırımcıları Ankara'da sağlık, teknoloji ve enerji sektörleri başta olmak üzere ortak yatırıma davet ediyorum. Türk firmalarının Avusturya'nın Avrupa Birliği ağında daha güçlü yer bulmasını ve iki ülke özel sektörünün birlikte üçüncü ülkelere uzanan ticaret köprüleri kurmasını istiyoruz" dedi.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

"AVUSTURYA'NIN TÜRKİYE'YE YATIRIMLARI 11 MİLYAR DOLARI AŞTI"

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin 101'inci yılı olduğunu kaydederek, Avusturya'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının iki ülke arasındaki ilişkilerde güçlü bir köprü oluşturduğunu ifade etti. Baran, Avusturya'nın Türk şirketleri için Doğu Avrupa'ya açılan bir kapı, Türkiye'nin ise Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için bir köprü niteliği taşıdığını belirterek, "Avusturyalı şirketler, 2002 yılından bu yana Türkiye'ye 11 milyar 142 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. Ülkemize yatırım yapan Avusturyalı şirketlerin sayısı bini aşıyor. Avusturya, Türkiye'ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 6'ıncı ülke durumunda. Avusturyalı şirketlerin hemen hemen tüm sektörlerde ülkemizde yatırımları mevcut. Aynı şekilde Türk vatandaşlarımız da Avusturya'da yatırımlara imza atıyor. Halen Türk vatandaşlarımız tarafından kurulan yaklaşık 6 bin 500 firmanın Avusturya'da faaliyet gösterdiği ve 10 bine yakın kişiye istihdam sağladığı biliniyor" dedi.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

3,8 MİLYAR DOLARLIK BİR TİCARET

İki ülke arasındaki ticaret rakamlarına da değinen Baran, "2024 yılı verilerine göre 1,7 milyar doları ihracatımız, 2,1 milyar doları da ithalatımız olmak üzere 3,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz" dedi.

"ANKARA GÜVENLİ İŞ ORTAMIYLA HER TÜRLÜ YATIRIM İÇİN DOĞRU ADRES"

Başkent ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Ankara'nın sadece Türkiye'nin Başkenti değil, aynı zamanda üretimin, bilimin, inovasyonun ve girişimciliğin merkezi durumunda olduğunu ifade ederek, kent ekonomisinin son 20 yılda büyük bir ivme kazandığını aktardı. Ankara'nın yatırım imkanları açısından potansiyeline de değinen Baran, "Ankara, modern sanayi altyapısıyla, güçlü lojistik ağıyla, nitelikli insan kaynağıyla ve güvenli iş ortamıyla her türlü yatırım için doğru adres. Ankara, yatırıma hazır bir şehir, modern sanayi altyapısıyla, güçlü lojistik ağıyla, nitelikli insan kaynağıyla ve güvenli iş ortamıyla her türlü yatırım için doğru adres" diye konuştu.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

ANKARA HAZIR, TÜRKİYE HAZIR

ATO olarak yatırımcıların yanında olduklarını vurgulayan Baran, "ATO olarak yatırımcının yanında olmaya, süreçleri kolaylaştırmaya, ortak girişimleri desteklemeye hazırız. Biliyoruz ki yatırım sadece ekonomik bir karar değil, karşılıklı güvenin sonucudur. Gelecek tek başına hareket edenlerin değil, birlikte yürüyenlerin olacak. Ankara hazır. Türkiye hazır. Bu dostlukla, bu vizyonla, bu inançla geleceği birlikte yazabiliriz" ifadelerini kullandı.

ATO açıkladı: Avusturya'nın Türkiye'ye yatırımları 11 milyar doları aştı

"YENİ TÜRK MARŞI'NI EKONOMİ YAZACAK"

Baran, konuşmasında Avusturyalı ünlü besteci Mozart'ın bestelediği dünyaca ünlü "Türk Marşı"na atıfta bulunarak, "Mozart'ın Türk Marşı'nı bestelemesine o yıllarda Türklerin Avrupa'da uyandırdığı hayranlık ve Mehter Marşı'ndaki ritim esin kaynağı olmuştur. Biz ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi geliştirerek, Avusturyalı kardeşlerimizin yeni bir Türk marşı bestelemesine esin kaynağı olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Baran, Türkiye'nin son 15-20 yılda ekonomik ve sosyal alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, "Ülke olarak ortaya koyduğumuz performansla yeni bir marşı hak ettiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Zirve, açılış programının ardından Avusturya Yatırım Ajansı temsilcisi Dr. Alejandra Navarro de Chalupa'nın ticari ve yatırım imkanlarına ilişkin sunumuyla devam etti.

