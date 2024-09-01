Av yasağı bitti, balık fiyatları düştü! Her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda

01 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:28

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonunu açtı: 35 milyar liralık destek sağladık

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan av sezonunu açtı: 35 milyar liralık destek sağladık

Sezonun ilk balıkları satılmaya başlandı. Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ilk mezatları yaptı. Tezgahlar balıkla doldu taştı, balık fiyatları düştü. Vatandaş ucuz balık yiyerek keyifli günler yaşayacak.

AV YASAĞI BİTTİ TEZGAHLAR PALAMUTLA DOLDU

1 Eylül tarihi itibariyle avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Tezgahlarda bol miktarda palamut yer aldı. Avlanan Palamutların 3'ü 200 liraya satışa çıktı.

Palamudun gramaj ve boy farkına göre tanesini 50 ve 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

YENİ SEZONUN İLK BALIKLARI TEZGAHLARDA

Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını doldurdu.

İstavritin kilogramı 100, mezgidin 150, palamudun ise 3 tanesi 200 liradan satılmaya başladı.

ORDU'DA İSTAVRİT VE ÇİNEKOPLAR TEZGAHLARI SÜSLEDİ

Ordu'da da aynı manzaralara rastlandı. Balıkçıların avladığı palamut, istavrit ve çinekoplar tezgahları doldurdu. İstavritin kilogramı da 100 liradan satılıyor.

İZMİR'İN FOÇA'DAN KASALAR DOLUSU BALIKLA DÖNDÜLER

İzmir'in Foça ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle birlikte "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sabah saatlerinde avdan kasalar dolusu balıkla döndü.

Balıkçılar yakaladıkları balıkları, satışı için balık haline gönderirken, limanda çalışırken kendilerini izleyen vatandaşlara da poşet poşet balık ikram etti.

VATANDAŞ BU SENE BOL BOL BALIK YİYECEK

Rize’nin tüm limanlarından denize açılmadan önce eğlenceler düzenleyen balıkçılar havi fişekler ve meşalelerle denize açıldı.

2023 yılında 22 bin ton Rize’den balık avı yapılmıştı. Balıkçılar bu yılın da bereketli geçmesini bekliyor.

SİNOP'TA SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sinop’ta balıkçılar törenle ‘Vira Bismillah’ dedi. 2024-2025 su ürünleri av sezonu töreni düzenlendi. Törende, sinevizyon ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Sinop'ta gemilerde çalışan 5 bin 538 ruhsatlı balıkçı yeni sezonu coşkuyla karşıladı.

Sinop’un Türkeli açıklarında avlanan balıkçıların yüzü gülerken, ağlarda ise palamut balığının bol miktarda olduğunu görüldü.

BANDIRMA'DA İLK MEZAT YAPILDI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasının ardından sezonun ilk balıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne getirilerek satıldı.

Av sezonunun ilk gününde denizden en çok çıkan balık sardalya oldu. İlk mezatta sardalyanın kasası bin liradan satıldı.

HER EVE HER KESEYE UYGUN BALIKLAR

Bir köpük kutusu yaklaşık 14-15 kiloluk sardalye fiyatı bugün 500 liradan alıcı buluyor.

Bir köpük kutusu 14 adet palamut 1400 liradan, tekir balığı fiyatları 80 liradan 400 liradan satılıyor.

Tavuk balığı 200-250 lira bandında her eve her keseye uygun balıklar tezgahlarda yerini aldı.