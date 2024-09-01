Av yasağı kalktı, balık sezonu palamut müjdesiyle başladı

01 Eylül 2024 03:42 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 03:48

Arnavutköy'de gerçekleştirilen denizlerde av yasağının son bulmasıyla ilk seferde bol bol palamut tutuldu. 2024-2025 sezonunda palamut bolluğu yaşanacağı müjdesi verildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da balıkçılara eşlik etti, tutulan palamutları gelenlere dağıttı.

BALIK AVI SEZONU BAŞLADI

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda balıkçı esnafıyla bir araya gelen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu “Vira Bismillah” diyerek, balık sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Balıkçılık sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Mustafa Candaroğlu, “Karaburun'umuzda ve Arnavutköy'ümüzde balıkçılıkla uğraşan tüm esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum. Çapari balıkçılığında son on beş gündür bereketli mahsuller oldu. İnşallah ağ ile de balıkçılarımız, denize gönül vermiş dostlarımız bereketli bir sezon geçirecekler, ben de yasakların kalktığı ilk günde reislerimizle denize çıktım, ayağımız bereketli geldi. Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. İnşallah böyle devam eder. Tüm vatandaşlarımızın balığa doyduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum” dedi.

BU SENE PALAMUT BOL HERKES BALIK YİYECEK

Hakan Kıldış, “Başkanımıza da ilgi ve alakasından dolayı, göstermiş olduğu sorumluluktan dolayı teşekkür ediyoruz,” derken, Aziz Oğuz Kurt, “Başkanımızın böyle bir etkinliğe vesile olmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz, tüm balıkçılarımızın yanında. Bu sene palamut bol, herkes balık yiyecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Candaroğlu, balıkçıların bereketli bir av sezonu geçirmesi dileğiyle limandan ayrılarak "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı ve ilk ağı atarak balıkçılara destek verdi.