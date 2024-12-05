Avrupa Birliği onay verdi! Türkiye AB ülkelerine kanatlı eti ihraç edecek

05 Aralık 2024 14:15 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:16

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süt ürünleri ve yoğurtta dışa bağımlılığın sona ereceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptıkları yoğun görüşmeler sonucu kanatlı eti işleme tesislerinden 8'inin Avrupa Birliği'ne (AB) ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabileceğini, bunun AB tarafından onaylandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğince (TÜSEDAD) Bursa​'nın Orhangazi​ ilçesindeki Hektaş Çiftliği'nde düzenlenen "3. Global Farm Summit (Çiftlik Zirvesi)" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl en çok et ve süt sektörünün konuşulduğunu belirtti.

Yumaklı, Türkiye, bitkisel ve hayvansal üretimde hayata geçirdiği birçok uygulamayla sektöre büyük bir altyapı kazandırdığını belirterek "Elbette ülkemize bu güçlü altyapı kazandırılırken hayvancılık politikalarının, desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, AR-GE faaliyetleri ve regülasyonlar olmak üzere dörtlü sac ayağının üzerine oturduğunu söylemem gerekir" dedi.

Bakan Yumaklı, son 22 yılda hayvancılığa 328 milyar lira destekte bulunduklarını belirterek, 2025'te ise hayvancılık sektörüne 27,6 milyar lira destek verileceğini söyledi. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemine işaret eden Yumaklı, 2006'dan bu yana sadece hayvancılık için TARSİM'den ödenen miktarın yaklaşık 17 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Yumaklı, 3 bin 158 litre olan hayvan başına süt verimini 5 yılda 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini, karkas et veriminde ise hedefin 380 kilogram olduğunu bildirdi.

"SÜT ÜRÜNLERİ MAYALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ TAMAMEN SONA ERECEK"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı araştırma enstitülerinde geliştirilen ve patent başvurusu yapılan ilk yoğurt formülasyonunun 3. Global Farm Summit etkinliğinde tanıtılacağını aktaran Yumaklı, "3 yıllık bir çalışma ürünü. Bizim Anadolu'nun bir yiyeceği yoğurt. Bize mal olmuş, bütün dünyada da aynı isimle anılan bu ürünün Anadolu'nun farklı yörelerinden toplanıp izole edilmiş olan yerli ve milli yoğurt mayalarından elde edildiğini söylemek istiyorum. Patent süreci tamamlandığında bu formülasyonların ticarileşmesi için girişimcilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Böylece süt ürünleri mayalarında dışa bağımlılığımız tamamen sona erecek" ifadesini kullandı.

YERLİLİK VURGUSU

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci, süt üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada da 8'inci sırada yer aldığını anlattı. Sadece bugünü değil ülkenin gelecek 50 yıllarını planladıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu aşamada güncel bugünün şartlarını yeterli görmek bizi büyük bir yanılgıya götürür. Dolayısıyla sadece dünyadaki konjonktürü yakalamaktan bahsetmiyorum. Onların da önüne geçecek bir zihinsel devrimi oluşturmaya çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, tüm üreticilerin yanında olduklarını kaydederek, hayvansal üretimde en önemli önceliklerinin tüm üretimi yerli imkanlarla karşılamak olduğunu belirtti. Üretim planlamasının önemine değinen Yumaklı, hayvancılık işletmelerinin maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini aktardı. Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda veteriner yol kontrol noktaları oluşturmaya başladıklarını, Erzurum, Elazığ ve Ankara'da kontrollerin başladığını, 5 ilde daha kontrol noktaları oluşturulacağı bilgisini verdi.

AB ÜLKELERİNE KANATLI ETİ İHRAÇ EDİLECEK

Son dönemde anaç hayvan sayısını artırmakla ilgili yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi besi danasını üreten besi işletmelerinin kurulumunu özendirmek için Et ve Süt Kurumu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında bir proje başlatıldı ve şu anda hayata geçti. Bunu bir örnek, model olarak ortaya koymak istiyoruz. Çok yakında artık özellikle sayıların 50 binlere yakın dönemde bunun etkisini bütün Türkiye'de hissetmiş olacağız. Bakım ve beslemesi elbette süt sığırcılığına nazaran nispeten daha kolay olan etçi damızlık işletmelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bütün amacımız üreticilerimize uygun maliyetli hayvan temin etmek, tüketicilerimizin de uygun fiyatta hayvansal ürünleri tüketmeleri ve erişmelerini sağlamak. Bütün bunları yaparken önümüzdeki 3 yıl hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde üreticilerimizin önünü görebilmesini sağlamak amacındaydık ve bunu açıkladık. Bundan sonraki dönemde şöyle bir şey düşünülmeyecek. Ya acaba önümüzdeki sene bu politika değişir mi? Hayır değişmeyecek. Bunun da buradan garantisini vermek istiyorum."

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN ONAYLANDI

Yumaklı, hayvansal ve bitkisel üretimde bakış açısını verimlilik ve kalite kriterlerine yönlendirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Kanatlı eti ihracatındaki önemli gelişmeyi duyuran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa Birliği ile geçen yıldan bu yana kanatlı eti ihracatıyla ilgili çok yoğun görüşmelerimiz vardı. Bu yoğun çalışmalarımız hamdolsun sonuç verdi. Özellikle kanatlı eti işleme tesislerinden 8'i Avrupa Birliği'ne ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı yapabilecek, Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Ayrıca, tamamen ithal edilen yüksek kaliteli spesifik süt ürünlerini de yerli firmalarımız üretmeye başladı. Ben her iki üretim başlığını yürüten, bu konuda kendisini de hiçbir zaman için o mücadeleden geri koymayan işletmelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ürünlerimizin ihraç edilmesiyle ilgili ülkeler nezdindeki çalışmalarımızın çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söylemek istiyorum."