Avrupa borsaları neden yükseliyor? Her an tersine dönebilir

Avrupa borsaları, yılın başından bu yana güçlü bir yükseliş trendi içinde. Ekonomik büyüme ve siyasi istikrar zayıf kalsa da, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve savunma sanayi hisselerindeki artış yatırımcıları Avrupa piyasalarına yönlendiriyor. Ancak Trump’ın gümrük vergileri bu yükselişi tehdit edebilir.

Avrupa borsaları yılın başından bu yana güçlü bir yükseliş trendi içinde. Stoxx 600 endeksi, iki aydan biraz fazla bir sürede %11’in üzerinde değer kazandı. Buna karşılık, ABD’nin S&P 500 endeksi aynı dönemde yalnızca %1 artış gösterdi. Peki, Avrupa borsalarındaki bu hızlı yükselişin arkasında ne var?

İlk akla gelen sebep, Avrupa ekonomisinin güçlenmesi olabilir. Ancak veriler bunu desteklemiyor. ABD ekonomisinin bu yıl %2 büyümesi beklenirken, Euro bölgesinin büyüme tahmini yalnızca %0,9 seviyesinde. Yani, ekonomik göstergeler tek başına bu yükselişi açıklamıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER AZALDI MI?

Yatırımcılar, küresel gerilimlerin azalmasını mı bekliyor? Bu da pek olası görünmüyor. Geçen hafta, Trump ile Zelensky arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Doğu Avrupa’daki belirsizliği artırdı. Bunun üzerine, ABD ile Avrupa arasında yeni bir ticaret savaşının başlayabileceği sinyalleri geldi.

Trump, Çin, Meksika ve Kanada’dan sonra Avrupa’ya da ek gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Avrupa Birliği ise buna karşılık vereceğini duyurdu. Bu tür bir ticaret savaşı, Avrupa ekonomisi için olumlu değil. Aksine,salar için bir risk oluşturuyor.

SİYASİ İSTİKRAR MI?

Avrupa içinde siyasi istikrarın güçlendiği de söylenesssmez. Almanya, hâlâ sağlam bir koalisyon hükümeti kurmakta zorlanıyor. Fransa’da ise iç karışıklıklar sürüyor. Yani, Avrupa içindeki siyasi dengeler de borsaların yükselişini açıklamak için yeterli değil.

ASIL SEBEP NE?

Uzmanlara göre, Avrupa borsalarındaki yükselişi destekleyen en önemli etken merkez bankalarının politikaları. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) ise şimdilik faiz oranlarını sabit tutmayı planlıyor. Bu durum, yatırımcıların Avrupa piyasalarına yönelmesine neden olmuş olabilir.

Bir diğer önemli faktör ise savunma sanayi hisseleri. Avrupa’da savunma aldanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri hızla yükseldi. Rheinmetall, Leonardo, Thales ve Saab gibi büyük savunma firmaları, hafta sonu Avrupa liderlerinin Ukrayna için savunma harcamalarını artırma sözü vermesinin ardından borsada değer kazandı.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Bu yükselişin ne kadar devam edeceği belirsiz. Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük tarifesi açıklaması piyasaları her an tersine çevirebilir.