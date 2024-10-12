Avrupa Merkez Bankası FED kartını beklemeyecek! Ekim ayı faiz indirimini destekliyor

12 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:15

Önümüzdeki hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı verilecek. Avrupa politika yapıcılarının, ECB yetkililerinin birlik'te yaşanan ekonomik gerilemenin ortasında ek kesintilerin önünü açmasıyla birlikte 25 baz puanlık (bps) faiz oranı indirimi yapmaları bekleniyor.

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Euro ve doların savaşı! Parite halat çekmeye devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası​ (ECB) bu yıl faiz oranlarını iki kez düşürdü, ancak piyasa oyuncularının yaklaşık yüzde 90'ı ECB​'nin yaklaşan kararlarda toplantı toplantı 25 bps yapmaya devam edeceğine inanıyor. Aynı zamanda ECB'nin, Fed​'in 50 baz puan düşürme kartını oynayıp oynamamasına bakılmaksızın, gelecek hafta yeniden bir araya gelecek ve planladıkları yol haritasına sadık kalması bekleniyor.

ECB 25 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM DUYURABİLİR

Avrupa Merkez Bankası, para birimlerinin nasıl işlem gördüğüne bağlı olarak önümüzdeki perşembe günü mevduat tesisi referans oranında 25 baz puanlık bir indirim daha duyurabilir.

Avro bölgesindeki iş ikliminin bozulması da ekim ayındaki faiz indirimini destekliyor.

Piyasa, neredeyse 2026'ya kadar yavaş bir süreç ama kademeli bir aşağı yönlü ayarlamaya devam edeceğine inanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının yanında haftanın diğer bir önemli olayı, Avrupa'nın geri kalanında, Eylül TÜFE verileri tüm Avro Bölgesi ve İspanya gibi ülkeler için güncellenecek. Ancak her iki durumda da bu fiyat endekslerinin nihai verilerinde yukarı yönlü bir revizyon beklenmiyor.

Bunun dışında AB, Ağustos Sanayi Üretimini Salı günü ve Eylül HICP'nin nihai tahminini Perşembe günü yayınlayacak. Almanya, Ekim ZEW Ekonomik Duygu Anketini Salı günü yayınlayacakken, ABD'de odak noktası Perşembe günü Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi rakamları olacak.