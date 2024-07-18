Avrupa Merkez Bankası üyeleri faiz kararı öncesi ikiye bölündü! Şahin ve güvercinler ne karar verecek?

18 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:25

Euro ile maaş almak isteyenlere büyük fırsat! Almanya binlerce işçi alacak: En düşük ücret 100 bin TL

Euro ile maaş almak isteyenlere büyük fırsat! Almanya binlerce işçi alacak: En düşük ücret 100 bin TL

Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Haziran ayındaki faiz indiriminin ardından ECB 18 Temmuz'daki toplantısında piyasa katılımcılarının yaygın beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını ve yönlendirmelerini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

ECB'nin Temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutma kararını destekleyen birkaç faktör yer alırken Haziran ayındaki indirimin faiz oranlarında doğrusal bir düşüşe işaret etmediği analistler tarafından destekleniyor.

Euro dolar paritesi ise ECB'nin politika duyuruları öncesinde 2024'ün yeni zirvelerine yaklaşıyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI GELECEK

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Temmuz toplantısının ardından Perşembe günü para politikası kararlarını açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, para politikası hakkında hazırlanmış bir açıklama yapacak ve basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Bu kapsamda ECB Başkanı Christine Lagarde'a eylül ayında faiz indirimi olasılığı sorulacak.

ECB, beklendiği gibi Haziran politika toplantısının ardından temel faiz oranlarını 25 baz puan (bp) düşürdü. Bu kararla birlikte, yeniden finansman operasyonlarındaki faiz oranı ve marjinal kredi imkânı ile mevduat imkânındaki faiz oranları sırasıyla yüzde 4,25, yüzde 4,5 ve yüzde 3,75'e düştü.

Temmuz politika toplantısının ardından oranların sabit kalması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ECB toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deutsche Bank makro analistleri, Yönetim Kurulunun politika ayarlarını değiştirmemesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Temel hedefimiz 2024'te Eylül ve Aralık aylarında iki tane daha 25bp kesinti yapmak. Eylül ayındaki bir kesinti bitmiş bir iş değil. Son veriler, ECB personelinin yakın vadeli enflasyon görünümünü yukarıya revize etmesi gerektiğini gösteriyor."

TD Securities analistleri ise piyasaların ECB'nin giderek daha olası bir Eylül kesintisi öncesinde tonunu yumuşatıp yumuşatmayacağına odaklanacağını belirtiyor.

Piyasa katılımcıları Eylül ayında bir hareket daha yaşanmasının neredeyse kesin olduğunu düşünüyor.

ŞAHİN VE GÜVERCİN ÜYELER ARASINDA AYRILIKLAR VAR

Euronews'in haberine göre, ECB üyeleri arasında farklı görüşler bulunuyor.

Son ECB iletişimleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir bölünme olduğunu ortaya koydu.

İrlanda Merkez Bankası Guvernörü Makhlouf ve Slovakya Ulusal Bankası Guvernörü Kažimír, tek bir kesintiyi destekliyor.

Yunanistan Bankası Guvernörü Stournaras, Portekiz Bankası Guvernörü Simkus ve Finlandiya Bankası Guvernörü Rehn ise iki kesintiyi savunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) en ılımlı üyelerinden biri olan Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, her toplantıda faiz indirimine gidilebileceğini söyledi.

Şahin üyeler, yukarı yönlü enflasyon risklerinin dengelenmesi gerektiğini savunarak, politika faizlerinin çok hızlı düşürülmesine karşı uyarıda bulundular.

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks ise veriye dayalı yaklaşımın önemini vurgulayarak, faiz oranlarında indirime gitmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

ECB TOPLANTISI EURO DOLAR PARİTESİNİ NASIL ETKİLER?

ECB toplantısı öncesi Euro gücünü koruyor.

EUR/USD 1,0900'ün üzerinde Mart ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Ancak EUR/USD'de görülen yükseliş hareketi, aynı zamanda, Eylül ayında Federal Rezerv (Fed) faiz indirimi beklentilerini besleyen zayıf Haziran enflasyon verilerinin ardından ABD Doları (USD) etrafındaki geniş tabanlı satış baskısıyla da besleniyor.

Dolar endeksi 103,67 seviyesine gerilerken çarşamba günü 1,0953 seviyesine dek çıkarak mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gören euro/dolar çaprazı da 1,0936 seviyesine geriledi.

Temmuz ayından bu yana oldukça keskin şekilde artan euro/TL 36,31 seviyesine dek yükseldi.

Dolar/TL de 33 seviyesini aştı ve 33,10 civarında seyrediyor.