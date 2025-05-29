Avrupa'da en yüksek ve en düşük emekli maaşları belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa Birliği'nde emeklilik sistemleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyor, ülkeler arasındaki uçurum derinleşiyor. Türkiye'nin de yer aldığı listede, Avrupa'daki en yüksek ve en düşük emekli maaşları gözler önüne serildi. İşte Türkiye'nin de yer aldığı Avrupa'da en yüksek ve en düşük emekli maaşları listesi...

Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nün (OECD) yayımladığı “Pensions at a Glance 2023” raporuna göre, Avrupa’da yaşlı bireylerin temel gelir kaynağını büyük oranda emekli maaşları oluşturuyor. Birçok Avrupa ülkesinde, kamu emeklilik sistemleri ve sosyal yardımlar, yaşlı bireylerin eşdeğer brüt hane gelirinin yüzde 70’inden fazlasını karşılıyor. Bazı ülkelerde ise bu oran yüzde 80’in üzerine çıkıyor.

AVRUPA’DA ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat’ın 2022 verilerine göre, AB genelinde yaşlılık emeklilikleri için kişi başına yıllık ortalama kamu harcaması 16 bin 138 euro olarak kaydedildi. Bu rakam, aylık bazda yaklaşık 1.345 euroya denk geliyor.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ LİSTENİN ZİRVESİNDE

Emeklilik harcamalarında en yüksek seviyeler İskandinav ülkelerinde görülüyor. Norveç ve Danimarka’da kişi başına ortalama emekli harcaması 30 bin euroyu aştı. İsveç’te bu rakam 22 bin 436 euro, Finlandiya’da ise 21 bin 85 euro seviyesinde bulunuyor. Bu ülkeler, Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor.

Öte yandan, Lüksemburg 31 bin 385 euro ile AB ülkeleri arasında en yüksek ortalama emekli maaşına sahip ülke konumunda. Buna karşılık, Bulgaristan 3 bin 611 euro ile en düşük seviyede.

AB’YE ADAY ÜLKELERDE DURUM DAHA DÜŞÜK

AB’ye üye olmayan ancak aday statüsündeki ülkelerde emeklilik maaşları, AB ortalamasının oldukça gerisinde. Listenin en altında yer alan Arnavutluk’ta yıllık emekli maaşı sadece 1.648 euro. Türkiye ise yılda 2 bin 942 euro ile bu listenin alt sıralarında bulunuyor. Diğer aday ülkelerde durum şu şekilde:

Bosna-Hersek: 3 bin 41 euro

Sırbistan: 3 bin 486 euro

Karadağ: 3 bin 962 euro

Karadağ, AB üyesi Bulgaristan’ın hemen üzerinde yer alsa da aradaki fark oldukça sınırlı.

AVRUPA’DA EMEKLİLİKTE DERİN UÇURUMLAR

Veriler, Avrupa’da emekli maaşları arasında ciddi farklar olduğunu gösteriyor. İzlanda gibi bazı EFTA ülkelerinde ortalama emekli maaşı 35 bin 959 euroya kadar çıkarken, Arnavutluk’ta bu rakam 2 bin euroya dahi ulaşamıyor.