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 | Selahattin Demirel

Avrupa'dan dönen ürünler iç pazarda mı satılıyor? Açıklama geldi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ancak geri dönen ürünlerin iç piyasada satıldığına dair iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada sürecin nasıl işlediği ve geri dönen ürünlerin daha çok hangi nedenlerle bu duruma tabi tutulduğu da belirtildi.

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Avrupa'dan dönen ürünler iç pazarda mı satılıyor? Açıklama geldi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 22:39

Avrupa ülkelerine Türkiye'den gönderilen ancak sağlık açısından olumsuz bulunduğu gerekçesiyle geri çevrilen gıda ürünlerinin iç pazarda satıldığı iddia edildi. Bu iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"İNCELEME SONUCUNDA GERİ DÖNÜŞLERDE YÜZDE 60'LIK AZALMA"

"Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen ve halk sağlığı açısından tehlike arz eden gıda ürünlerinin vatandaşlarımıza dağıtıldığı yönündeki iddialar, dezenformasyondur." denilen iddiada şu ifadelere yer verildi:

"AB ülkelerine ihraç edilen ürünler, resmi kontrollerden geçirilmekte ve tespit edilen olumsuzluklar Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden ilgili makamlarımıza bildirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız yapılan bildirimler doğrultusunda, sorunun kaynağını incelemekte, üretici ve ihracatçılar hakkında yasal işlemler uygulamakta ve risk odaklı denetimleri artırmaktadır.

Avrupa'dan dönen ürünler iç pazarda mı satılıyor? Açıklama geldi

Nitekim Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı söz konusu tedbirler ve denetimler etkili olmuş; 2021–2024 yılları arasında AB’den gelen RASFF bildirimlerinde yüzde 60 oranında azalma sağlanmıştır. Bu çerçevede 2024 yılında Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen 4,2 milyon ton taze meyve ve sebzeden geri dönen ürün miktarı yalnızca yüzde 0,11 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmiştir.

"ÇOĞUNLUĞU TİCARİ ANLAŞMAZLIK VE BELGE EKSİKLİĞİ NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ"

Geri dönen ürünlerin çoğunluğunun ticari anlaşmazlık, taşıma koşullarının olumsuzluğu veya belge eksikliği gibi nedenlerden kaynaklandığı anlaşılmış; söz konusu ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce kontrol ve muayeneye tabi tutulmuştur.

Bu kontrollerde ürünlerin aynı olup olmadığı denetlenmekte; bozulma, küflenme, böceklenme gibi olumsuzluklar ve pestisit, aflatoksin ve antibiyotik gibi zararlı maddeler için laboratuvar testleri yapılmaktadır. Mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasaya arzına izin verilmemektedir. Bu kapsamda, geri dönen ürünlerin vatandaşlara satılması veya yedirilmesi söz konusu değildir."

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ETİKETLER
#türkiye
#tarım ve orman bakanlığı
#avrupa birliği
#gıda güvenliği
#Gıda Ihracatı
#Rasff
#Ekonomi
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