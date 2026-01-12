Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Avrupakent GYO, 2025’te en yüksek temettü verimi sunan ilk 5 şirket arasında

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), şeffaf yönetim prensipleri ve güçlü kira getirili portföyü ile gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe öncü bir rol üstlenerek sürdürülebilir yatırım stratejisini yatırımcı dostu temettü politikasıyla pekiştirmektedir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avrupakent GYO, 2025’te en yüksek temettü verimi sunan ilk 5 şirket arasında
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 10:19

Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu değer oluşturma vizyonu ile sermaye piyasalarında istikrarlı temettü performansını devam ettiriyor. AVPGY, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği kar payı dağıtımı ile %8,12* temettü verimliliğine ulaşarak Borsa İstanbul’da işlem gören ve temettü verimi en yüksek ilk beş şirket arasında yerini almıştır.

Avrupakent GYO, portföyündeki ticari alanların sahip olduğu yüksek doluluk oranları ve istikrarlı kira gelirleri sayesinde, operasyonel süreçlerini öngörülebilir bir nakit akış avantajına dönüştürmektedir. Şirket, elde ettiği bu karlılığı yatırımcı odaklı yaklaşımı gereği her yıl düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcılarıyla paylaşmaktadır. Bu stratejik model; AVPGY’yi yalnızca portföy değer artışıyla sınırlı kalmayan aynı zamanda düzenli temettü verimliliğiyle desteklenen gelir odaklı bir yatırım enstrümanı olarak sermaye piyasalarında farklılaşmaktadır.

Operasyonel verimlilik ve çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sektörel rekabet avantajını koruyan AVPGY, Şirket Esas Sözleşme ile hüküm altına alınan “Temettü Politikası” kapsamında, her yıl net dağıtılabilir karının en az %50’sini yatırımcılarıyla paylaşma devam edecektir. Avrupakent GYO, sahip olduğu güçlü likidite pozisyonu ve sıfır finansal borçluluk yapısıyla; makroekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir temettü verimliliğini pay sahiplerine sunma kararlılığını korumaktadır.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.