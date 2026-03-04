Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Avrupakent GYO'dan güçlü finansal performans ve istikrarlı büyüme

Avrupakent GYO, kira gelirleri ve konut satışlarındaki güçlü performansıyla finansal istikrarını pekiştiriyor. Portföyünü değer odaklı yatırımlarla büyütmeye devam eden şirket, sürdürülebilir ve öngörülebilir gelir modeliyle gayrimenkulde istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Avrupakent GYO'dan güçlü finansal performans ve istikrarlı büyüme
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
04.03.2026
04.03.2026
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
04.03.2026

İstikrarlı Büyüme

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), 2025 mali yılını güçlü finansal sonuçlarla tamamladı. Tekrarlayan gelirler baz alındığında, şirketin toplam gelirleri yıllık bazda enflasyonun üzerinde %55 oranında artış kaydetti. Kira gelirlerindeki artış ve konut satışlarındaki ivme, operasyonel istikrarı desteklerken; sürdürülebilir ve öngörülebilir gelir yapısını ortaya koydu.

Gayrimenkul Portföy Büyüklüğü 48,4 Milyar TL’ye Ulaştı

2025 yıl sonu itibarıyla AVPGY’nin toplam gayrimenkul portföy büyüklüğü 48,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket yıl içinde ekspertiz değeri 3,7 milyar TL olan 54 cadde dükkanını %36 iskonto ile KDV hariç 2,4 milyar TL bedelle satın alarak portföyünü değer odaklı şekilde genişletti.

Kira Gelirlerinde Enflasyon Üzeri Performans

Şirket, 2025 yılı 12 aylık dönemde toplam 2,5 milyar TL kira geliri elde ederek yıllık bazda enflasyonun üzerinde %13 oranında büyüme kaydetti. Kira gelirlerindeki artış; portföyde yer alan 230 cadde dükkanı, turizm varlıkları ile AVM’lerden elde edilen sabit ve ciro bazlı kira gelirleriyle desteklendi. AVM’lerde faaliyet gösteren markaların ciro performansı yaklaşık yüzde %40 artarak enflasyonun ve sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Şirket, 2025 yılında portföyündeki alışveriş merkezlerinde 30 milyona yakın ziyaretçi ağırladı.

Avrupakent GYO'dan güçlü finansal performans ve istikrarlı büyüme

Konut Satışlarında %108 Artış

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2025 yılında 4,1 milyar TL konut satış geliri elde ederek bir önceki yıla kıyasla %108,5 artış gösterdi. Projeler özelinde; Avrupa Konutları Şişli’de 87 adet, Avrupa Konutları Çamlıvadi’nde ise 89 adet konut satışı gerçekleştirildi. Demir Life ve Feza Park projeleri de istikrarlı performanslarını sürdürerek şirketin nakit akışına katkı sağlamaya devam etti.

TMS-29 ve Vergisel Düzenlemelerin Etkisi

Konut satış gelirleri 4,1 milyar TL olarak gerçekleşirken; Demirlife, Fezapark ve Avrupa Konutları Şişli projelerinin gerçeğe uygun değerleri üzerinden aktifleştirilmesi ve enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisiyle satılan konut maliyetleri 3,4 milyar TL olarak kaydedildi.

GYO’ların kazançlarına uygulanacak olan kurumlar vergisi istisnası için belirli şartlar getirilmiştir. Bu doğrultuda, taşınmazlardan elde edilen kazançların en az %50’sinin, temettü olarak dağıtımı halinde kurum kazancına uygulanan vergi oranı %10 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın esas sözleşmesi uyarınca dağıtılabilir kârın asgari %50’sinin temettü olarak dağıtılması zorunluluğu bulunmasına rağmen Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre oluşan kâr üzerinden TFRS/ IFRS finansal tablolarında %30 vergi gideri hesaplanmış ve yaklaşık 1 Milyar TL dönem vergi gideri hesaplanmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde tekrarlanan gelirler artmasına ve bu doğrultuda VUK’ta 3.4 Milyar TL net dönem kârı oluşmasına rağmen, TFRS/IFRS finansal tablolarda brüt kâr 2,8 milyar TL, net dönem kârı ise 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

