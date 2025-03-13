Avrupa'nın batarya rüyası kabusa dönüştü: Northvolt resmen iflas etti

Avrupa'nın elektrikli araç bataryası üretiminde Asyalı devlerle rekabet etme hayalleri büyük bir darbe aldı. İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt, resmi olarak iflas ettiğini açıkladı.

Avrupa'nın elektrikli araç endüstrisinde bağımsızlığını sağlamak ve çevreci enerji depolama çözümleri sunmak için yola çıkan Northvolt, mali zorluklar ve artan rekabet nedeniyle hedeflerine ulaşamadan yolun sonuna geldi.

5 MİLYAR DOLARLIK KAMU FONUNA RAĞMEN AYAKTA KALAMADI

Northvolt, Avrupa'nın Çinli ve Güney Koreli batarya devlerine alternatif oluşturma çabasının merkezinde yer alıyordu. Şirket, 5 milyar dolarlık kamu fonu da dahil olmak üzere toplam 15 milyar dolarlık finansman aldı. Volkswagen, BMW ve Volvo gibi otomotiv devlerinden de ciddi destek gören Northvolt, yaptığı yatırımlar ile Avrupa'nın en iddialı batarya üreticilerinden biri haline gelmeyi hedefliyordu.

Ancak şirketin üretim tesislerinde yaşanan sorunlar ve maliyet artışları, projelerin zamanında hayata geçmesini engelledi.

BMW'NİN 2 MİLYAR EUROLUK SİPARİŞİNİ İPTAL ETMESİ SONUN BAŞLANGICI OLDU

Northvolt'un çöküşünde en kritik darbelerden biri BMW tarafından geldi. Alman otomotiv devi, Northvolt'tan almayı planladığı 2 milyar euroluk batarya siparişini iptal etti. Şirketin siparişleri zamanında yetiştirememesi, yatırımcıları ve müşterileri endişelendirdi ve Northvolt'un mali çöküş sürecini hızlandırdı.

ABD VE ALMANYA'DAKİ OPERASYONLAR DEVAM EDEBİLİR

Northvolt'un iflası, İsveç tarihindeki en büyük kurumsal çöküşlerden biri olarak kayıtlara geçti. Ancak şirketin ABD ve Almanya'daki operasyonlarının bağımsız olarak devam edebileceği belirtiliyor. Bu gelişme, Avrupa'nın elektrikli araç batarya üretiminde karşı karşıya olduğu zorlukların ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

AVRUPA BATARYA SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK UYARI

Northvolt'un iflası, Avrupa'nın batarya endüstrisi için kritik bir uyarı niteliğinde. İklim değişikliğiyle mücadelede çevreci teknolojilere olan talep artarken, Avrupa'nın bu alanda rekabet edebilmesi için daha hızlı hareket etmesi ve yatırımlarını daha verimli kullanması gerekiyor. Çin, yıllardır devlet destekli politikalarla batarya endüstrisini büyütürken, Avrupa'nın da oluşan devasa rekabet farkını kapatması gittikçe zorlaşıyor.