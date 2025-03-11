Elektrikli araç şarjı için büyük kolaylık: Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık zorunlu olmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenlemeyle apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu kurmayı kolaylaştırıdı. Kat maliklerinin onay oranı düşürülürken, kendi otoparkı olanlar ise başkasını etkilemediği sürece şarj cihazı kurabilecek. Ayrıca elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri de kaldırıldı.

Elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, apartman ve sitelerde ortak alanlara şarj ünitesi kurulumunda ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

ŞARJ CİHAZI KURULUMU KOLAYLAŞIYOR

Elektrikli araç sahipleri için büyük bir engel teşkil eden ruhsat zorunluluğunun kaldırılması, apartman ve site sakinlerinin ortak alanlara şarj istasyonu kurmasını kolaylaştıracak. Daha önce kat maliklerinin 4/5'inin onay vermesi gerekirken, yeni düzenlemeyle oran 'yarısından fazlası' olarak revize edildi.

Ayrıca kendine ait otopark alanı olan ev sahipleri, diğer alanları etkilemediği sürece, tamamen kendi inisiyatifleriyle şarj cihazı kurabilecek. Evde şarjın sıradan bir prizle mümkün olduğu ve her araç sahibine yüksek güçlü (22 kW) şarj istasyonu tahsis edilmesine gerek olmadığı vurgulandı.

Resmi Gazete'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ", site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı" ibaresi eklenmiştir.