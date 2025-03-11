Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç şarjı için büyük kolaylık: Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık zorunlu olmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni düzenlemeyle apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj istasyonu kurmayı kolaylaştırıdı. Kat maliklerinin onay oranı düşürülürken, kendi otoparkı olanlar ise başkasını etkilemediği sürece şarj cihazı kurabilecek. Ayrıca elektrikli araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri de kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 11:04

Elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına yönelik önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, apartman ve sitelerde ortak alanlara şarj ünitesi kurulumunda ruhsat zorunluluğu kaldırıldı.

ŞARJ CİHAZI KURULUMU KOLAYLAŞIYOR

Elektrikli araç sahipleri için büyük bir engel teşkil eden ruhsat zorunluluğunun kaldırılması, apartman ve site sakinlerinin ortak alanlara şarj istasyonu kurmasını kolaylaştıracak. Daha önce kat maliklerinin 4/5'inin onay vermesi gerekirken, yeni düzenlemeyle oran 'yarısından fazlası' olarak revize edildi.

Ayrıca kendine ait otopark alanı olan ev sahipleri, diğer alanları etkilemediği sürece, tamamen kendi inisiyatifleriyle şarj cihazı kurabilecek. Evde şarjın sıradan bir prizle mümkün olduğu ve her araç sahibine yüksek güçlü (22 kW) şarj istasyonu tahsis edilmesine gerek olmadığı vurgulandı.

Resmi Gazete'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri” ibaresinden sonra gelmek üzere ", site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı" ibaresi eklenmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayi üretimi sürpriz düşüşte! Elektrik ve imalat sektörlerinde büyük fark
Tıra arkadan çarpan araç otomobil pestile döndü! Feci kaza ölü ve yaralılar var

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu için onay gerekli mi?
Evet. Ancak daha önce gerekli olan 4/5 onay oranı, yeni düzenlemeyle "yarısından fazlası" olarak revize edildi.
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.