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 | İrem Çınar

Avrupa'nın en büyüğünü geride bıraktı! Zirvenin yeni sahibi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 1,97 milyon tonluk yük trafiğiyle Avrupa'nın en büyük kargo merkezi olan Frankfurt'u geride bırakarak lider konuma yükseldiğini açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 15:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI EUROPE) 2024 yılı hava trafik verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı’nın kargo taşımacılığında büyük bir başarıya imza attığını duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEYE YERLEŞTİ

2023 yılında 1,97 milyon tonluk yük hareketiyle Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı unvanını elinde bulunduran Frankfurt’u geride bırakan İstanbul Havalimanı, kıtadaki liderliğini ilan etti. Yıl bazında yüzde 39,6 büyüme kaydeden havalimanının, bu ivmeyi sürdürmesi halinde küresel ölçekte de önemli merkezlerden biri haline geleceği vurgulandı.

Bakan Uraloğlu, Avrupa genelinde hava kargo taşımacılığının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 oranında büyüdüğünü belirterek, İstanbul Havalimanı’nın önümüzdeki yıllarda küresel lojistik sektöründe çok daha kritik bir rol üstleneceğine dikkat çekti.

AVRUPA’NIN KARGO TRAFİĞİ VE SIRALAMA

Frankfurt Havalimanı’nın aynı dönemde 1,95 milyon ton yük taşıdığını ifade eden Uraloğlu, diğer büyük havalimanlarının sıralamasını da paylaştı:
2. Paris-Charles de Gaulle: 1,87 milyon ton
3. Londra Heathrow: 1,53 milyon ton
4. Amsterdam Schiphol: 1,49 milyon ton
5. Leipzig/Halle: 1,38 milyon ton
Önceki yıllarda ilk beşte yer alan Leipzig/Halle Havalimanı, 2024 verilerine göre altıncı sıraya geriledi.

YOLCU TRAFİĞİNDE DE BÜYÜK BAŞARI

İstanbul Havalimanı, sadece kargo taşımacılığında değil, yolcu trafiğinde de dikkat çekici bir büyüme sergiliyor. 2024 yılında 80,1 milyon yolcu ağırlayan havalimanı, 2023 yılına göre yüzde 5,3 büyüme kaydetti. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılıyla kıyaslandığında ise yüzde 16,9 oranında bir artış yakalayarak, "Majors Havalimanları" kategorisinde en fazla büyüyen havalimanı oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da kaç tane havalimanı var?
İstanbul, 3 havaalanına ev sahipliği yapar. (Bunlar arasında Istanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Atatürk Havalimanı yer alır.)
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#Ekonomi
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