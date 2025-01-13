Avrupa’nın en büyük emeklilik fonu, Tesla’daki hisselerini sattı

13 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:45

Avrupa’nın en büyük emeklilik fonu ABP, Elon Musk’ın rekor maaş paketi ve Tesla’daki çalışma koşulları nedeniyle 571 milyon euroluk hissesini sattı. Karar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avrupa’nın en büyük emeklilik fonu olan Stichting Pensioenfonds ABP, Tesla’daki 571 milyon euroluk (yaklaşık 585 milyon dolar) tüm hisselerini üçüncü çeyrekte elden çıkardı. Fonun bu kararı almasının başlıca nedeni, Tesla​ CEO’su Elon Musk’ın maaş paketiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar oldu.

“MAAŞ PAKETİ PROBLEM OLUŞTURDU”

ABP sözcüsü, “Musk’ın maaş paketi bizim için bir sorundu” açıklamasını yaptı. Fon, satış kararında maliyet, getiriler ve sorumlu yatırım kriterlerini de dikkate aldığını belirtti. Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden Het Financieele Dagblad’ın haberine göre, Tesla’daki kötü çalışma koşulları da bu kararın nedenleri arasında yer aldı.

MUSK’IN MAAŞ PAKETİ ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Elon Musk’ın rekor maaş paketi, geçen ay bir Delaware mahkemesi tarafından yeniden iptal edildi. Hissedarların desteğine rağmen mahkeme, paketi aşırı yüksek bularak kararı bir kez daha bozdu. İlk olarak 2,6 milyar dolar değerinde olan bu hisse opsiyonu paketi, zamanla 56 milyar dolara kadar yükselmişti.

HAZİRAN AYINDA OYLAMA YAPILMIŞTI

ABP, Haziran ayında yapılan bir oylamada Musk’ın maaş paketine karşı çıkmış ve bu paketi “tartışmalı ve olağanüstü derecede yüksek” olarak nitelendirmişti.

ÇALIŞMA KOŞULLARI DA ETKİLİ OLDU

Fonun Tesla’daki hisselerini satma kararında, şirketin işçi hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili eleştiriler de etkili oldu. ABP, yatırım yaptığı şirketlerin sorumluluklarını yerine getirmesine önem verdiğini ve bu kriterleri göz önünde bulundurduğunu ifade etti.