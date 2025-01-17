Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu: Zirvedeki marka değişmedi

17 Ocak 2025 15:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:56

Avrupa'da 2024 yılında en çok tercih edilen otomobil markası Dacia Sandero, perakende satışlardaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. 2017’den bu yana Avrupa perakende pazarının zirvesindeki yerini koruyan Sandero, kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

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Dacia​, 2024 yılında Avrupa​ otomotiv pazarında önemli bir başarıya imza attı. Renault Grubu tarafından açıklanan verilere göre, Dacia’nın Sandero modeli, 309.392 adetlik satış rakamıyla Avrupa’nın en çok satılan ve en çok tercih edilen modeli oldu. Bu başarı, markanın 2025 yılına iddialı bir başlangıç yapmasını sağlarken, Dacia'nın Avrupa pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştirdi.

EN ÇOK SATAN MODEL OLAN SANDERO OLDU

Avrupa’nın en sevilen markalarından biri olan Dacia, her geçen yıl artan satış hacmi, geniş ürün yelpazesi ve farklı alanlardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında toplamda 676.340 adet araç satan Dacia, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 büyüme kaydederek başarısını bir kez daha kanıtladı. Marka, 2004 yılından bu yana toplamda 9 milyondan fazla araç satarak, tüketiciler nezdindeki güvenilirliğini ve popülerliğini arttırdı.

2024 yılında Dacia’nın en büyük başarısı, Sandero modelinden geldi. Avrupa’da tüm satış kanallarında en çok satan model olan Sandero, 2023 yılına göre yüzde 14,5’lik bir büyüme gösterdi. Ayrıca, tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli olarak tarihe geçti. Bu etkileyici satış rakamı, markanın toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu. Sandero, yalnızca 2024 yılında elde ettiği başarıyla değil, aynı zamanda 2017’den bu yana Avrupa perakende pazarındaki liderliğiyle de Dacia’nın amiral gemisi konumunu pekiştirdi.