Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri belli oldu: Zirve şaşırtmadı!
Türkiye'de Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen 1 milyon 68 bin 260 adetlik otomobil satışında, SUV modeller 478 bin 286 adetle dikkat çekti. Yüzde 56,6'lık paya ulaşan SUV'lar, pazarın lideri konumunu pekiştirdi. Peki, Türkiye’de en çok satan 20 SUV modelleri hangileri? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
Türkiye otomobil pazarında 2024 yılının Ocak-Kasım dönemi, otomobil satışlarında rekorlarla dolu bir yıl olarak öne çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu dönemde toplamda 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleşti. Satışların gövde tiplerine göre analizi yapıldığında, SUV modellerinin açık ara liderliği dikkat çekti.
SUV otomobiller, 478 bin 286 adetlik satış rakamıyla toplam pazarın yüzde 56,6'sını oluşturdu. Bu güçlü performans, SUV araçların tüketiciler tarafından ne kadar tercih edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. SUV’ları, yüzde 25,5 pazar payıyla Sedan otomobiller (215.284 adet) ve yüzde 16,9 payla Hatchback (H/B) otomobiller (142.500 adet) takip etti.
TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ
Türkiye pazarında SUV segmentindeki yoğun rekabet, birbirinden iddialı modellerin öne çıkmasına neden oldu.
İşte 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de en çok satan 20 SUV modeli ve satış rakamları:
1 - TOGG T10X
Togg T10X 24 bin 361 adet satış gerçekleştirdi.
2 - FİAT EGEA CROSS
Fiat Egea Cross 22 bin 809 adetlik satış gerçekleştirdi.
3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet
Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet
Toplam 20 bin 703 adet satıldı.
4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet
Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet
Toplam 20 bin 410 adet satış gerçekleşti.
5 - NİSSAN QASHQAİ
Nissan Qashqai 15 bin 420 adet satıldı.
6 - PEUGEOT 2008
Peugeot 2008 - 15 bin 166 adet
7 - DACİA DUSTER
14 bin 632 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
8 - HYUNDAİ BAYON
Hyundai Bayon 14 bin 551 adet satıldı.
9 - PEUGEOT 3008
Peugeot 3008 14 bin 351 adet satıldı.
10 - CHERY OMODA 5
Chery Omoda 5 - 12 bin 803 adet
11 - DACİA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway 12 bin 753 adet satıldı.
12 - VOLKSWAGEN TAİGO
Volkswagen Taigo 12 bin 280 adetlik satış gerçekleştirdi.
13 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.
14 - PEUGEOT 408
Peugeot 408 - 10 bin 392 adet
15 - MG HS
MG'nin HS modeli 10 bin 268 adet satıldı.
16 - HYUNDAİ TUCSON
Hyundai Tucson 9 bin 747 adet satıldı.
17 - TESLA MODEL Y
Tesla Model Y 9 bin 227 adetlik satış gerçekleştirdi.
18 - VOLKSWAGEN T-ROC
Volkswagen T-Roc 9 bin 214 adet satıldı.
19 - OPEL MOKKA
Opel Mokka 8 bin 773 adet satış gerçekleştirdi.
20 - TOYOTA C-HR
Toyota C-HR 8 bin 726 adet satış gerçekleştirdi.
21 - SKODA KAMİQ
Skoda Kamiq 8 bin 552 adet satıldı.
22 - OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 8 bin 216 adet satıldı.