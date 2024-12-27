Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri belli oldu: Zirve şaşırtmadı!

27 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:30

Türkiye'de Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen 1 milyon 68 bin 260 adetlik otomobil satışında, SUV modeller 478 bin 286 adetle dikkat çekti. Yüzde 56,6'lık paya ulaşan SUV'lar, pazarın lideri konumunu pekiştirdi. Peki, Türkiye’de en çok satan 20 SUV modelleri hangileri? İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...

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Türkiye​ otomobil pazarında 2024​ yılının Ocak-Kasım dönemi, otomobil satışlarında rekorlarla dolu bir yıl olarak öne çıktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu dönemde toplamda 1 milyon 68 bin 260 otomobil satışı gerçekleşti. Satışların gövde tiplerine göre analizi yapıldığında, SUV modellerinin açık ara liderliği dikkat çekti.

SUV otomobiller, 478 bin 286 adetlik satış rakamıyla toplam pazarın yüzde 56,6'sını oluşturdu. Bu güçlü performans, SUV araçların tüketiciler tarafından ne kadar tercih edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. SUV’ları, yüzde 25,5 pazar payıyla Sedan otomobiller (215.284 adet) ve yüzde 16,9 payla Hatchback (H/B) otomobiller (142.500 adet) takip etti.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ

Türkiye pazarında SUV segmentindeki yoğun rekabet, birbirinden iddialı modellerin öne çıkmasına neden oldu.

İşte 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de en çok satan 20 SUV modeli ve satış rakamları:

1 - TOGG T10X

Togg T10X 24 bin 361 adet satış gerçekleştirdi.

2 - FİAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross 22 bin 809 adetlik satış gerçekleştirdi.

3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX

Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet

Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet

Toplam 20 bin 703 adet satıldı.

4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX

Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet

Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet

Toplam 20 bin 410 adet satış gerçekleşti.

5 - NİSSAN QASHQAİ

Nissan Qashqai 15 bin 420 adet satıldı.

6 - PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 - 15 bin 166 adet

7 - DACİA DUSTER

14 bin 632 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

8 - HYUNDAİ BAYON

Hyundai Bayon 14 bin 551 adet satıldı.

9 - PEUGEOT 3008

Peugeot 3008 14 bin 351 adet satıldı.

10 - CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5 - 12 bin 803 adet

11 - DACİA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway 12 bin 753 adet satıldı.

12 - VOLKSWAGEN TAİGO

Volkswagen Taigo 12 bin 280 adetlik satış gerçekleştirdi.

13 - VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.

14 - PEUGEOT 408

Peugeot 408 - 10 bin 392 adet

15 - MG HS

MG'nin HS modeli 10 bin 268 adet satıldı.

16 - HYUNDAİ TUCSON

Hyundai Tucson 9 bin 747 adet satıldı.

17 - TESLA MODEL Y

Tesla Model Y 9 bin 227 adetlik satış gerçekleştirdi.

18 - VOLKSWAGEN T-ROC

Volkswagen T-Roc 9 bin 214 adet satıldı.

19 - OPEL MOKKA

Opel Mokka 8 bin 773 adet satış gerçekleştirdi.

20 - TOYOTA C-HR

Toyota C-HR 8 bin 726 adet satış gerçekleştirdi.

21 - SKODA KAMİQ

Skoda Kamiq 8 bin 552 adet satıldı.

22 - OPEL CROSSLAND

Opel Crossland 8 bin 216 adet satıldı.