 | Safa Keser

Avrupa’nın güvenlik kaygılarına Türk çözümleri

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), NATO ve Avrupa ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma harcamalarının arttığı bir dönemde güvenilir ve yüksek teknolojiye dayalı çözümlerle Polonya’da düzenlenecek Doğu Avrupa’nın en büyük savunma sanayi fuarı MSPO 2025’e katılacak.

KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 15:26

Türk savunma sanayiinin lider oyuncularından SYS Grup, güncel tehditlere yanıt veren yüksek teknolojiye dayalı güvenlik çözümleriyle uluslararası arenada boy göstermeye devam ediyor.

SYS Grup, bünyesindeki lokomatif şirketler , ve AEI Systems global savunma sanayiinde son dönemde etkinliği giderek artan ve Doğu Avrupa’nın en büyük savunma fuarı olan ’daki MSPO 2025’te yerini alacak.

Kielce kentinde 2-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa, Asya ve ABD’den birçok savunma şirketini, profesyoneli ve karar vericiyi buluşturacak.

Polonya, NATO’nun doğu kanadındaki kritik konumuyla stratejik bir önem taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO’nun doğu sınırının güçlendirilmesi sürecinde Polonya’nın artan savunma yatırımları fuarı son yıllarda daha da önemli hale getirdi.

Polonya, son yıllarda savunma harcamalarında Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılında 38 milyar dolar olan savunma bütçesi, 2025’te 48,7 milyar dolarına çıktı. Polonya, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,7’sini savunma için ayırıyor. NATO standartlarının oldukça üzerinde olan bu rakam, Polonya’yı, SYS Grup için kritik bir pazar haline getiriyor.

SYS Grup, hem NATO içindeki rolü hem de artan savunma bütçesiyle Polonya’yı öncelikli pazarlarından biri olarak konumlandırıyor. Bu nedenle de SYS Grup, bünyesindeki CANiK, UNIROBOTICS, AEI Systems ve MECANiK ile fuara güçlü bir katılım sağlayacak.

SYS Grup, orta kalibre top sistemleri ve uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) alanında dünya çapında güçlü bir üretici konumunda bulunuyor. Ayrıca dünyanın en büyük 12.7x99 mm ağır makineli tüfek üreticisi olarak dikkati çekiyor. Grup, yalnızca silah sistemleri değil; entegrasyon çözümleri, atış kontrol teknolojileri ve platform uyumlu çözümleri de sunarak, müşterilerine uçtan uca sistemler sağlama kapasitesine sahip bulunuyor.

SYS Grup, son dönemde büyük ilgi gören 30x113 mm orta kalibre top konseptini MSPO 2025’e de taşıyacak. Bu konseptin en önemli parçası olan VENOM LR, düşük geri tepme özelliği, ayarlanabilir atım hızı, hafif ve kompakt tasarım ile fuarın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. VENOM LR, özellikle modern zırhlı araç, deniz ve hava platformları için üstün entegrasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor.

SYS Grup’un MSPO’daki varlığı, yalnızca B2G (business-to-government) savunma iş birlikleriyle sınırlı kalmayacak. Grup, aynı zamanda sivil pazar satışlarında da etkinliğini artırmayı hedefliyor. CANiK markası altında geliştirilen sportif atıcılık ve profesyonel kullanım tabancaları da fuarda yerini alacak.

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku ARAL, MSPO’daki katılımı şöyle değerlendirdi:

“Polonya, sahip olduğu stratejik konum, NATO içindeki rolü ve hızla artan savunma yatırımlarıyla başta CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri için öncelikli bir pazardır. MSPO fuarında hem orta kalibre çözümlerimiz hem de dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip 12.7x99 mm ağır makineli tüfeklerimiz ile gücümüzü sergilemekten gurur duyuyoruz. SYS Grup olarak, yalnızca silah sistemlerini değil, aynı zamanda bu sistemlerin entegrasyonunu ve atış kontrol çözümlerini de sunabilen dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Bu nedenle, Polonya’da büyüyen savunma yatırımlarıyla birlikte, bölgede daha da etkin bir rol üstlenmeye hazırız. Güncel tehditlere karşı güven veren teknolojilerle Polonya, Avrupa ve NATO ülkelerinde yeni sorumluklar üstlenmek için MSPO’da yoğun bir gündemimiz olacak. Bu fuarda Türk savunma sanayiini en iyi şekilde temsil edip, yeni iş birlikleriyle ayrılacağız.”

ETİKETLER
#canik
#polonya
#savunma sanayi
#nato
#unırobotıcs
#Mspo 2025
#Sys Grup
#Ekonomi
